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Яо Мина назначили посланником Китая на Марсе

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sina SportsКомментарии

Знаменитый китайский центровой Яо Мин получил назначение на должность посланника КНР на Марсе, сообщает агентство Sina. 

36-летнего спортсмена, в последнее время занимающегося бизнесом, а также общественной деятельностью - призвали оказать содействие первой китайской миссии на Красную планету, запланированной на 2020 год.

Помимо Яо Мина в список «марсианских послов» попали еще 10 человек, известных в Китае.

Китай планирует приступить к освоению Марса через четыре года, когда с космодрома Вэньчан провинции Хайнань будет осуществлен запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5».

Яо Мин провел 8 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, играя за клуб «Хьюстон Рокетс». В 2016 году он был принят в баскетбольный Зал славы.




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