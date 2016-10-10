Яо Мина назначили посланником Китая на Марсе

Помимо Яо Мина в список «марсианских послов» попали еще 10 человек, известных в Китае.

Китай планирует приступить к освоению Марса через четыре года, когда с космодрома Вэньчан провинции Хайнань будет осуществлен запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5».

Яо Мин провел 8 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, играя за клуб «Хьюстон Рокетс». В 2016 году он был принят в баскетбольный Зал славы.





