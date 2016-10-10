Ралли легенд звершилось трагической смертью зрителя (видео)

Вылетевший с трассы «Рено» Энрико Боназо на Ралли Легенд сбил несколько зрителей, один из которых погиб.

Автомобиль «Рено» на полной скорости ушел по прямой на повороте, сбил пресованные тюки сена, за которыми находились зрители.

Пострадавшим тут же оказали помощь, один человек скончался на месте происшествия.

Организаторы ралли отменили оставшиеся спецучастки и церемонию награждения.