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Мирча Луческу: Гвардиола более высокомерен, чем Моуринью

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Dolce SportКомментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу сравнил характеры Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолы.

- Жозе Моуринью — интересная личность, но у нас разные взгляды на футбол, поскольку для меня на первом месте - атака. Мои команды всегда в лидерах по количеству забитых мячей. Я люблю созидательный футбол. Моуринью кажется более высокомерным человеком, чем Гвардиола, но на самом деле все наоборот. И все же они оба специалисты высочайшего класса, - рассказал Луческу в интервью Dolce Sport. 

Напомним, минувшим летом Хосеп Гвардиола стал главным тренером «Манчестер Сити», а Жозе Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед». 

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