Хулен Лопетеги: Я понимаю Пике, но нужно, чтобы все успокоились

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги высказался о решении защитника «Барселоны» Жерара Пике покинуть национальную команду после чемпионата мира 2018 года.

После матча отборочного турнира ЧМ-2018 с Албанией (2:0) болельщики раскритиковали Пике из-за того, что он вышел на игру без национального флага на рукаве. После этого Федерации футбола Испании пришлось выступить со специальным заявлением и объяснить, что флаг используется только на футболках с коротким рукавом, тогда как Пике играл в форме с длинным рукавом. Очередная негативная реакция вынудила защитника объявить о завершении карьеры в сборной.

«Эта тема не заслуживает комментариев, – приводит FourFourTwo слова Лопетеги. – Она не кажется мне серьезной. Я понимаю Пике и хочу лишь сказать, что в Албании он был великолепен. Пике входит в число наших лучших игроков. Наряду с Серхио Рамосом он фантастически провел матч с Италией.

Больше мне добавить нечего. Нам нужно успокоиться. А приверженность Пике сборной не вызывает сомнений.

Больше не хочу раздувать эту тему. Давайте дождемся, чтобы страсти улеглись. Не стоит делать слишком много выводов».

Добавим, что в составе сборной Испании Пике провел 83 матча и забил пять голов.