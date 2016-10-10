Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Металлург1 : 0Автомобилист
Хоккей  Локомотив- : -Слован
Футбол  Голландия- : -Франция
Хоккей  СКА- : -Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва- : -Медвешчак
Футбол  Швеция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хулен Лопетеги: Я понимаю Пике, но нужно, чтобы все успокоились

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  FourFourTwoКомментарии

Главный тренер сборной Испании  Хулен Лопетеги высказался о решении защитника «Барселоны» Жерара Пике покинуть национальную команду после чемпионата мира 2018 года.

После матча отборочного турнира ЧМ-2018 с Албанией (2:0) болельщики раскритиковали Пике из-за того, что он вышел на игру без национального флага на рукаве. После этого Федерации футбола Испании пришлось выступить со специальным заявлением и объяснить, что флаг используется только на футболках с коротким рукавом, тогда как Пике играл в форме с длинным рукавом. Очередная негативная реакция вынудила защитника объявить о завершении карьеры в сборной.

«Эта тема не заслуживает комментариев, – приводит FourFourTwo слова Лопетеги. – Она не кажется мне серьезной. Я понимаю Пике и хочу лишь сказать, что в Албании он был великолепен. Пике входит в число наших лучших игроков. Наряду с Серхио Рамосом он фантастически провел матч с Италией.

Больше мне добавить нечего. Нам нужно успокоиться. А приверженность Пике сборной не вызывает сомнений.

Больше не хочу раздувать эту тему. Давайте дождемся, чтобы страсти улеглись. Не стоит делать слишком много выводов».

Добавим, что в составе сборной Испании Пике провел 83 матча и забил пять голов.

Матч

Албания - Испания - 0:2 (0:0)

Голы

Коста 55 (0:1). Нолито 63 (0:2).

Состав

Албания: Бериша, Аголли, Ленжани (Алийи, 46), Лила, Хюсай, Маврай, Джимсити, Роши, Мемушай (Баша, 68), Джака (Хика, 75), Балай

Испания: де Хеа, Монреаль, Пике, Рамос (Мартинес, 80), Коке, Иньеста (Иско, 78), Алькантара, Бускетс, Силва, Витоло (Нолито, 60), Коста

Предупреждения:

Аголли, 45; Маврай, 70 - Алькантара, 25

Судья:

Бас Нейхёйс (Голландия)

Место и дата

09 октября 21:45, Лоро Боричи, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Футбольная ассоциация Финляндии: Информация о том, что Еременко провалил допинг-тест, – просто спекуляцияФутбольная ассоциация Финляндии (SPL) не подтвердила и не опровергла информацию финских СМИ о том, что причиной временного отстранения полузащитника ЦСКА Романа Еременко стал положительный результат допинг-теста.Завершены строительные работы по замене кровли «Лужников»Руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев подтвердил завершение работ по замене кровли столичного стадиона «Лужники».Новая кровля «Лужников» не будет мешать росту натурального газонаСтроители завершили работы по замене кровли стадиона «Лужники». Новое ударопрочное 30-миллиметровое покрытие кровли пропускает солнечный свет, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.Руни не выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч со словенцамиИсполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт не включит в стартовый состав на матч квалификации ЧМ-2018 с командой Словении капитана команды Уэйна Руни.Агуэро получил травму и может не сыграть с ПарагваемНападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро получил травму во время тренировки в национальной команде.Джанлуджи Буффон: Мы делаем ошибки, из-за чего легкие матчи превращаются в сложныеГолкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Македонией (3:2) на стадионе «Филипп II» в Скопье.Марко Верратти: Игра с Македонией перевернулась по моей винеПолузащитник сборной Италии Марко Верратти после матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Македонией (3:2) признал свою вину в эпизоде с первым пропущенным голом.Игорь Добровольский: Претензии предъявить некому, но опять поражениеГлавный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский объяснил причины поражения от Ирландии (1:3) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года на стадионе «Зимбру» в Кишиневе.Мартин О’Нил: Ирландия сыграла с Молдавией очень-очень хорошоГлавный тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Молдавией (3:1) на стадионе «Зимбру» в Кишиневе.Голландия – Франция. Начало текстовой трансляции – 21.45 мскСегодня в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу в России состоится матч между сборными Голландии и Франции.Пока вы спали: Зидан посетил Мариинский театр, Пике заявил о завершении карьерыПока вы спали: Зидан посетил Мариинский театр, Пике заявил о завершении карьеры«Советский Спорт» рассказывает, какие яркие события произошли в ночь с воскресенья на понедельник.Дидье Дешам: Атакующая линия сборной Голландии может создать нам проблемыГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о своих методах работы, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой Голландии в рамках отборочного этапа ЧМ-2018.Критика болельщиков вынудила Пике заявить о завершении международной карьерыЗащитник сборной Испании Жерар Пике принял решение завершить международную карьеру в связи с критикой со стороны болельщиков. Об этом сообщает Королевская футбольная федерация страны (RFEF).Хулен Лопетеги: У Рамоса растяжение связок колена, он пропустит два-три матча за «Реал»Главный тренер сборной Испании высказался о победе своих игроков над командой Албании в матче отборочного турнира ЧМ-2018, а также рассказал о состоянии защитника Серхио Рамоса.Джампьеро Вентура: В матче с командой Македонии сборная Италии не была похожа на себяГлавный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура дал комментарий после победы над сборной Македонии в матче отборочного этапа ЧМ-2018 (3:2).Рамос пропустит месяц из-за травмы коленаЗащитник сборной Испании и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос не сумел доиграть матч с командой Албании.Жерар Пике: Чемпионат мира в России будет моим последним турниром за сборную ИспанииЗащитник сборной Испании Жерар Пике рассказал, когда намерен завершить международную карьеру.Крис Коулмэн: Сборная Грузии наказала Уэльс за расслабленность, мы разочарованыГлавный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн дал комментарий после ничейного результата с командой Грузии в рамках отборочного этапа ЧМ-2018.Сборная Алжира сыграла вничью с Камеруном, экс-футболист «Крыльев» Мболи провел весь матчФутболисты сборной Алжира разошлись миром с командой Камеруна в рамках отборочного этапа ЧМ-2018.ФИФА может наказать сборные Хорватии и Косово за антисербские лозунгиКак сообщает 24sata, сборные Хорватии и Косово могут быть наказаны ФИФА за поведение своих болельщиков во время матча отборочного турнира ЧМ-2018.

Испания
Испаниякалендарьстатистика
Хулен Лопетеги
Хулен Лопетегивсе новости
Жерар Пике
Жерар Пикевсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018

Cпецпредложение