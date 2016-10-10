Хулен Лопетеги: Я понимаю Пике, но нужно, чтобы все успокоились
Главный тренер
сборной Испании Хулен Лопетеги
высказался о решении защитника «Барселоны» Жерара Пике покинуть национальную
команду после чемпионата мира 2018 года.
После матча отборочного турнира ЧМ-2018 с Албанией (2:0) болельщики раскритиковали Пике из-за того, что он вышел на игру без национального флага на рукаве. После этого Федерации футбола Испании пришлось выступить со специальным заявлением и объяснить, что флаг используется только на футболках с коротким рукавом, тогда как Пике играл в форме с длинным рукавом. Очередная негативная реакция вынудила защитника объявить о завершении карьеры в сборной.
«Эта тема не заслуживает комментариев, – приводит FourFourTwo слова Лопетеги. – Она не кажется мне серьезной. Я понимаю Пике и хочу лишь сказать, что в Албании он был великолепен. Пике входит в число наших лучших игроков. Наряду с Серхио Рамосом он фантастически провел матч с Италией.
Больше мне добавить нечего. Нам нужно успокоиться. А приверженность Пике сборной не вызывает сомнений.
Больше не хочу раздувать эту тему. Давайте дождемся, чтобы страсти улеглись. Не стоит делать слишком много выводов».
Добавим, что в составе сборной Испании Пике провел 83 матча и забил пять голов.
Матч
Голы
Коста 55 (0:1). Нолито 63 (0:2).
Состав
Албания: Бериша, Аголли, Ленжани (Алийи, 46), Лила, Хюсай, Маврай, Джимсити, Роши, Мемушай (Баша, 68), Джака (Хика, 75), Балай
Испания: де Хеа, Монреаль, Пике, Рамос (Мартинес, 80), Коке, Иньеста (Иско, 78), Алькантара, Бускетс, Силва, Витоло (Нолито, 60), Коста
Предупреждения:
Аголли, 45; Маврай, 70 - Алькантара, 25
Судья:
Бас Нейхёйс (Голландия)
Место и дата
09 октября 21:45, Лоро Боричи, Онлайн-трансляция