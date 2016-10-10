«КамАЗ-мастер» объявили составы на ралли-марафоны «Дакар» и «Африка Рейс»

Команда «КамАЗ-мастер» объявила составы экиппажей на международные ралли-марафоны «Дакар» и «Африка Рейс», - сообщает Чемпионат.com.

На «Дакар» отправятся четыре боевых грузовика: Эдуард Николаев (штурман — Е. Яковлев, механик — В. Рыбаков), Айрат Мардеев (А. Беляев, Д. Свистунов), Дмитрий Сотников (Р. Ахмадеев, И. Леонов) и Антон Шибалов (Р. Аматыч, И. Романов).

В Африке команду представят два грузовика: Андрей Каргинов (А. Мокеев, Д. Никитин) и Сергей Куприянов (А. Куприянов, А. Танин).

Напомним, маршрут ралли-рейда «Дакар-2017» пройдет по территории Парагвая, Аргентины и Боливии. Согласно карте маршрута, ралли-рейд стартует в Асунсьоне, пройдет через Ла-Пас и финиширует в Буэнос-Айресе.