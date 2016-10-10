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Андрей Шевченко: Я доверяю Коноплянке и вижу его прогресс

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  XsportКомментарии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил важную роль в команде полузащитника «Шальке 04» Евгения Коноплянки.

- Коноплянка? Я доверяю этому игроку. Вижу, что он прогрессирует. В плане физики он провел очень хороший матч. И вы видели, что в первом тайме он пробросил, оббежал защитника. Женя набирает форму. Ему надо приобрести уверенность. Он отработал хорошо: и в защиту опускался, и впереди создавал моменты. Поэтому я его игрой доволен.

По игре скажу, что я доволен результатом. Не бывает таких матчей, чтобы тренер был доволен на сто процентов. Есть результат, было стремление играть в футбол, были созданы моменты. Есть над чем работать.

Мы занимаем очень хорошее место в нашей подгруппе. Победа была важна с точки зрения турнирной борьбы. Дальше у нас матч с финнами. По приезду игроков будем вести подготовку к этой встрече.

Благодарен болельщикам, что в такое сложное время приехали и поддержали команду. Та тысяча билетов, которая была выделена польской стороной, позволила создать поддержку на трибунах, - рассказал Шевченко.

Напомним, 9 октября сборная Украины в отборочном матче ЧМ-2018 переиграла команду Косово со счетом 3:0. Матч проходил в Польше.

Евгений Коноплянка в конце августа перешел из «Севильи» в «Шальке 04».


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