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Футбольная ассоциация Финляндии: Информация о том, что Еременко провалил допинг-тест, – просто спекуляция

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Футбольная ассоциация Финляндии (SPL) не подтвердила и не опровергла информацию финских СМИ о том, что причиной временного отстранения полузащитника ЦСКА Романа Еременко стал положительный результат допинг-теста.

«Вчерашние новости о Еременко в финских СМИ – просто спекуляция. Мы были лишь проинформированы о его отстранении, дело это исключительно между УЕФА и его клубом ЦСКА», – приводит «Р-Спорт» слова пресс-службы SPL.

В воскресенье издание MTV Sport сообщило, что Еременко провалил допинг-тест после одного из матчей Лиги чемпионов.

Напомним, в четверг Футбольная ассоциация Финляндии обнародовала решение УЕФА об отстранении Еременко на 30 дней.

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