Футбольная ассоциация Финляндии: Информация о том, что Еременко провалил допинг-тест, – просто спекуляция
Футбольная ассоциация
Финляндии (SPL) не подтвердила и не опровергла информацию
финских СМИ о том, что причиной временного отстранения полузащитника ЦСКА
Романа Еременко стал положительный результат допинг-теста.
«Вчерашние новости о Еременко в финских СМИ – просто спекуляция. Мы были лишь проинформированы о его отстранении, дело это исключительно между УЕФА и его клубом ЦСКА», – приводит «Р-Спорт» слова пресс-службы SPL.
В воскресенье издание MTV Sport сообщило, что Еременко провалил допинг-тест после одного из матчей Лиги чемпионов.
Напомним, в четверг Футбольная ассоциация Финляндии обнародовала решение УЕФА об отстранении Еременко на 30 дней.
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