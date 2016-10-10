Мутко сравнил арену «Краснодара» с Большим театром

Министр спорта Виталий Мутко поделился впечатлением от новой арены «Краснодара», на которой в воскресенье сборная России проиграла Коста-Рике (3:4) в товарищеском матче.

«Люди пришли как в Большой театр на футбол. Правда, труппа наша не очень успешно выступила, но не все артисты просто приехали», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, из-за травм за сборную России не сыграли голкипер Игорь Акинфеев, полузащитник Алан Дзагоев и форвард Федор Смолов.

Матч Россия – Коста-Рика стал первым на стадионе «Краснодара».