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Мутко сравнил арену «Краснодара» с Большим театром

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта Виталий Мутко поделился впечатлением от новой арены «Краснодара», на которой в воскресенье сборная России проиграла Коста-Рике (3:4) в товарищеском матче.

«Люди пришли как в Большой театр на футбол. Правда, труппа наша не очень успешно выступила, но не все артисты просто приехали», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, из-за травм за сборную России не сыграли голкипер Игорь Акинфеев, полузащитник Алан Дзагоев и форвард Федор Смолов.

Матч Россия – Коста-Рика стал первым на стадионе «Краснодара».

Матч

Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)

Голы

Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).

Состав

Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)

Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)

Предупреждения:

Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77

Судья:

Равшан Ирматов (Узбекистан)

Место и дата

09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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