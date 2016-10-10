Мутко сравнил арену «Краснодара» с Большим театром
Министр спорта Виталий
Мутко поделился впечатлением от новой арены «Краснодара», на которой в
воскресенье сборная России проиграла Коста-Рике (3:4) в товарищеском матче.
«Люди пришли как в Большой театр на футбол. Правда, труппа наша не очень успешно выступила, но не все артисты просто приехали», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.
Напомним, из-за травм за сборную России не сыграли голкипер Игорь Акинфеев, полузащитник Алан Дзагоев и форвард Федор Смолов.
Матч Россия – Коста-Рика стал первым на стадионе «Краснодара».
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция