Рияд Марез: Контакты с «Арсеналом» были, но я дорого стоил

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез подтвердил, что летом мог перейти в «Арсенал».

«Контакты с «Арсеналом» были, но «Лестер» хотел сохранить меня, а я дорого стоил.

Когда поступило предложение, я не хотел создавать конфликт. Думаю, хорошо, что я остался. Теперь мне снова нужно доказывать свою состоятельность», – приводит Sky Sports слова Мареза.

Напомним, в августе 25-летний алжирец продлил контракт с «Лестером» до 2020 года.

В нынешнем сезоне лучший игрок по версии ассоциации футболистов премьер-лиги забил один гол в семи матчах премьер-лиги.