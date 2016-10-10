Сергей Овчинников: Слова Цуцулаева про собаку? У меня много других дел

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал высказывание в свой адрес, которое сделал тренер грозненского «Терека» Рамзан Цуцулаев.

- Слова Цуцулаева про собаку? Всем желаю удачи, а коллегам здоровья и хорошего дня. Больше никаких комментариев по этому поводу не будет. Я никак не буду отвечать на это или действовать, у меня много других дел, я занят, - заявил Овчинников.

Ранее Рамзан Цуцулаев подверг критике старшего тренера ЦСКА Сергея Овчинникова за его слова о боях без правил с участием детей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Напомним, 7 октября Овчинников в эфире радио «Спорт FM» заявил, что он на стороне президента Союза ММА России Федора Емельяненко, а конфликт между ним и чеченскими бойцами — «то же самое, как моська лает на слона».

Ранее Федор Емельяненко подверг критике организацию детских показательных боев на турнире в Грозном, посвященном дню рождения Рамзана Кадырова.



