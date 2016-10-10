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Виталий v1lat Волочай: «Потенциальных звезд киберспорта больше на территории СНГ»

Дмитрий Галкин
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Комментатором Dota 2 и один из руководителей RuHub Виталий v1lat Волочай в интервью изданию DTF поделился мнением о состоянии киберспорта в СНГ.

За последние несколько лет киберспорт, в том числе в СНГ, изменился до неузнаваемости и сильно вырос. Можете выделить основные вехи, которые, по-вашему, больше всего повлияли на индустрию и привели ее в нынешний вид?

Мне кажется, выделить что-то определенное довольно сложно. Тут роль играет целый спектр факторов. Во-первых, вырос уровень общего технологического развития. Если еще пять-семь лет назад приобретение мощного игрового компьютера было проблемой, то сейчас мы, в принципе, уже привыкли к тому, что почти у каждого дома есть машина, которая может стримить и тянуть современные игры. Это обеспечивает приток новых игроков.

Ну и ребята, которым тогда было по 12-13 лет, сейчас как раз достигают возраста, в котором происходит старт киберспортивной карьеры, они постепенно выходят на сцену. Технологический прорыв наложился на появление важнейших дисциплин — Dota 2, League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive в начале 2010-ых еще не было. Плюс популяризация стриминговых сервисов. Думаю, более важен именно технологический рывок, он по большому счету и повлек за собой развитие киберспорта.

Чем нынешняя отечественная киберспортивная сцена отличается от западной? Есть ли аспекты, в которых нам ещё нужно «догонять». Может, где-то уже «перегнали»?

У нас вовлеченность намного больше, чем на западе. Скажем так — у нас процент людей, играющих в компьютерные игры и имеющих представления о киберспорте, гораздо выше. Если на западе играми увлекается 100% населения, но про киберспорт знают только 5%, то здесь этот процент выше в разы.

И это отлично. Потенциальных звезд киберспорта больше, выше вероятность, что они зародятся именно на территории СНГ. Это плюс. Минус — на отечественной сцене еще не до конца налажена работа со спонсорами и инвесторами. Да, есть такие компании, как USM или «Мегафон» – они готовы вкладываться в киберспорт. Но за океаном это все уже поставлено на поток, это огромный прибыльный механизм. Там баскетбольные звезды покупают клубы, крупные телеканалы покупают турниры, все на конвейере, и мне хотелось бы, чтобы в этом плане мы «догнали» запад как можно скорее.

Можете выделить основные тренды индустрии? Что её ждёт в ближайшие год-два?

Все больше организаций из спорта начинают инвестировать в киберспорт – сейчас стало модным приобретать клубы и команды, интегрируя их в общую экосистему. «ПСЖ», «Спартак», «Бавария», «Боруссия» и «Барселона» подписывают фиферов, баскетбольный клуб Philadelphia 76ers заключил контракт с командой по League of Legends, Шакил О’Нил покупает Energy Sports. Тренд сохранится – все больше спортивных инвесторов будут приходить в киберспорт

Индустрия нуждается в людях и организациях, которые знают, как работает обычный спорт, как сделать шоу, как устроена, например, NBA. В киберспорте нужно создавать что-то такое же — правильно структурированное и продуманное. Истории на долгие годы, крупные лиги, привлекающие самую широкую аудиторию.

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