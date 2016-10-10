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ЦСКА ввел скидки на билеты для жителей близлежащих к арене улиц

Антон Липкин
Антон Липкин
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ЦСКА объявил о введении скидки на билеты на домашние матчи для жителей близлежащих к стадиону улиц.

Скидка составит 20% и будет действовать для зрителей, зарегистрированных на следующих улицах:

– проезд Березовой Рощи

– ул. Авиаконструктора Микояна

– ул. Куусинена

– 3-я Песчаная ул.

– 2-я Песчаная ул.

– Новопесчаная ул.

– Чапаевский переулок

Напомним, Арена ЦСКА была открыта ровно месяц назад – 10 сентября 2016 года – матчем ЦСКА – Терек (3:0).

Также теперь в билетных кассах принимаются к оплате банковские платежные карты.

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