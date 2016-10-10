ЦСКА ввел скидки на билеты для жителей близлежащих к арене улиц
ЦСКА объявил о
введении скидки на билеты на домашние матчи для жителей близлежащих к стадиону
улиц.
Скидка составит 20% и будет действовать для зрителей, зарегистрированных на следующих улицах:
– проезд Березовой Рощи
– ул. Авиаконструктора Микояна
– ул. Куусинена
– 3-я Песчаная ул.
– 2-я Песчаная ул.
– Новопесчаная ул.
– Чапаевский переулок
Напомним, Арена ЦСКА была открыта ровно месяц назад – 10 сентября 2016 года – матчем ЦСКА – Терек (3:0).
Также теперь в билетных кассах принимаются к оплате банковские платежные карты.
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