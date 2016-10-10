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Нико Хюлькенберг близок к подписанию контракта с «Рено»

Александр Семкив
Источник:  Motorsport.comКомментарии

Немецкий пилот «Форс Индии» Нико Хюлькенберг близок к подписанию контракта с французкой командой «Рено», сообщает Motorsport.

По информации СМИ, переговоры близки к завершению, а условия контракта уже согласованы.

Заменить 29-летнего немца в индийской конюшне могут Эстебан Окон, который также может стать и его партнером во французской команде в следующем сезоне и Паскаль Вераляйн.

В нынешнем сезоне, после семнадцати этапов «королевских гонок» Хюлькенберг расположился на девятой строчке личного зачета, имея в активе 54 очка.

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