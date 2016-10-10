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Владимир Путин: Развитие физической культуры и спорта в России входит в число национальных приоритетов

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ТАССКомментарии

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к участникам и гостям VI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который сегодня начал работу во Владимирской области.

«Рад приветствовать вас на форуме «Россия – спортивная держава», – сказал глава государства. – Ваши встречи традиционно собирают представителей российских и международных спортивных организаций, известных атлетов, тренеров, руководителей общественных организаций. Всех вас объединяет понимание огромной важности спорта для любого государства и общества.

В России развитие физической культуры и спорта – в числе национальных приоритетов. Мы строим современную, удобную спортивную инфраструктуру. Все большей популярностью пользуются массовые мероприятия и возрожденный комплекс ГТО. Особую роль здесь играют регионы, муниципалитеты, поскольку путь к успеху, победам и рекордам начинается с дворовых спортивных площадок, с районных детско-юношеских сессий и любительских клубов».

Добавим, что 11 октября в Коврове состоится заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

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