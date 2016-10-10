Гаджи Гаджиев: В России судьи часто не свистят против богатых и влиятельных клубов

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал об особенностях работы судей в чемпионате России.

- У нас есть игроки с хорошим потенциалом, которые в будущем могли бы выступать за национальную сборную. Но сегодня я не могу сказать, что в «Амкаре» есть футболисты уровня сборной России.



Судейство? Не буду много говорить о работе арбитров. Могу только сказать, что, возможно, в нашей стране судьи часто не свистят против самых богатых и влиятельных клубов. Но я считаю, что эта проблема существует не только в России, - цитирует Гаджиева Itasportpress.

«Амкар» в данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Команда Гаджи Гаджиева на три очка отстает от лидирующих в турнире «Спартака» и «Зенита».

