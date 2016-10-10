Ален Прост: Росберг оказался в психологически сложной ситуации
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Ален Прост
прокомментировал ситуацию в личном зачете пилотов «Формулы-1».
«Между Нико
и Льюисом уже 33 очка – ситуация в чемпионате становится интересной. Теперь
Росбергу нужно постараться сохранить этот отрыв, поскольку он оказался в
психологически сложной ситуации.
Контролировать
столь большое преимущество непросто, особенно когда ваш соперник – Льюис
Хэмилтон, справедливо считающий, что весь мир ополчился против него. С другой
стороны, Нико сейчас явно везёт, а немного удачи в этом деле никогда не
помешает», - сказал Прост.
Напомним, за
четыре гонки до конца чемпионата пилот «Мерседес» Нико Росберг лидирует в
личном зачете, имея в активе 313 очков,
его партнер по команде Льюис Хэмилтон с 280 очками идет следом.
Следующая гонка сезона состоится 23 октября на
американской трассе в Остине.