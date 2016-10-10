Ален Прост: Росберг оказался в психологически сложной ситуации

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Ален Прост прокомментировал ситуацию в личном зачете пилотов «Формулы-1».

«Между Нико и Льюисом уже 33 очка – ситуация в чемпионате становится интересной. Теперь Росбергу нужно постараться сохранить этот отрыв, поскольку он оказался в психологически сложной ситуации.

Контролировать столь большое преимущество непросто, особенно когда ваш соперник – Льюис Хэмилтон, справедливо считающий, что весь мир ополчился против него. С другой стороны, Нико сейчас явно везёт, а немного удачи в этом деле никогда не помешает», - сказал Прост.

Напомним, за четыре гонки до конца чемпионата пилот «Мерседес» Нико Росберг лидирует в личном зачете, имея в активе 313 очков, его партнер по команде Льюис Хэмилтон с 280 очками идет следом.

Следующая гонка сезона состоится 23 октября на американской трассе в Остине.