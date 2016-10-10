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Владимир Крикунов: Стоа – это Борис Михайлов в миниатюре, только в защите играет очень слабо

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Экс-главный тренер сборной России Владимир Крикунов – о лучшем бомбардире «Спартака» Райане Стоа.

- Стоа - это специфический игрок, - рассуждает Владимир Крикунов. - И вот как раз Титов в «Спартаке» его очень хорошо использовал. Мы с ним даже разговаривали на эту тему. Дело в том, что Стоа в обороне играет очень слабо. Я это по его выступлению за «Нефтехимик» прекрасно знаю. В организации атаки он тоже не ахти. Игру не ведет, как положено центральному. Ведь центрфорвард – это связующее звено между обороной и атакой. Он должен быть и защитником, и нападающим. Для меня в этом плане идеал - Паша Дацюк. А Райан - острый и опасный форвард в завершающей стадии атаки. Вы посмотрите, как он большинство своих голов забивает. В основном, подставит клюшку на пятачке, или добьет отскочившую от вратаря шайбу. Борис Михайлов в миниатюре. Бросков у него мало, все под воротами.

Мне Титов говорит: мы ему давали свободу, а сзади игрок за ним в обороне «подчищал». А если этого не делать, то он один гол забьет, а два пропустит. В атаке Стоа хорош, но под ним надо всегда или пару супернадежных защитников выпускать. Или ставить в звено игрока, который его провалы страховать будет.

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