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Родолфо посетил тренировку кикбоксерского клуба «Ахмат»

Защитник «Терека» Родолфо посетил тренировку кикбоксерского клуба «Ахмат», где его научили правильно наносить удары и защищаться.

Чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Турпал Токаев ознакомил 33-летнего футболиста с азами кикбоксинга.

Подопечные Рашида Рахимова 17 октября в матче десятого тура сыграют на выезде против «Анжи».

Напомним, после девяти матчей чемпионата России «Терек» расположился на седьмой строчке турнирной таблицы, имея в активе 14 очков.

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