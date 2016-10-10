Родолфо посетил тренировку кикбоксерского клуба «Ахмат»

Владислав Рыжков: В матче с «Тереком» необходимо реабилитироваться за поражение от «Тосно». А то мне даже отцу стыдно звонить

Полузащитник «Арсенала» Владислав Рыжков поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Кубка России против «Тосно» (0:2), а также рассказал об ожиданиях от игры восьмого тура РФПЛ с «Тереком».