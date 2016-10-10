Родолфо посетил тренировку кикбоксерского клуба «Ахмат»
Защитник «Терека» Родолфо посетил тренировку
кикбоксерского клуба «Ахмат», где его научили правильно наносить удары и защищаться.
Чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Турпал Токаев ознакомил 33-летнего футболиста с азами кикбоксинга.
Подопечные
Рашида Рахимова 17 октября в матче десятого тура сыграют на выезде против
«Анжи».
Напомним,
после девяти матчей чемпионата России «Терек» расположился на седьмой строчке
турнирной таблицы, имея в активе 14 очков.
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