Фрэнк Лэмпард: Я хочу работать тренером, но только в «Челси»

Бывший полузащитник сборной Англии Фрэнк Лэмпард задумался о начале тренерской карьеры.

- В моей карьере был период, когда я действительно думал, что не могу быть тренером. Но теперь я вернулся к этой идее. Проблема только в том, что для этого нужно получить лицензию, а у меня большие проблемы со свободным временем. Но как только я закончу играть, хочу получить ее и, может быть, стать тренером. Где я хотел бы работать? Только в «Челси», - рассказал Лэмпард.

В данный момент Фрэнк Лэмпард защищает цвета клуба MLS «Нью-Йорк Сити».

Он играл за «Челси» с 2001 по 2014 год.

