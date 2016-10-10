Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Металлург6 : 0Автомобилист
Хоккей  Локомотив- : -Слован
Футбол  Голландия- : -Франция
Хоккей  СКА- : -Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва- : -Медвешчак
Футбол  Швеция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фрэнк Лэмпард: Я хочу работать тренером, но только в «Челси»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sky SportsКомментарии

Бывший полузащитник сборной Англии Фрэнк Лэмпард задумался о начале тренерской карьеры. 

- В моей карьере был период, когда я действительно думал, что не могу быть тренером. Но теперь я вернулся к этой идее. Проблема только в том, что для этого нужно получить лицензию, а у меня большие проблемы со свободным временем. Но как только я закончу играть, хочу получить ее и, может быть, стать тренером. Где я хотел бы работать? Только в «Челси», - рассказал Лэмпард.

В данный момент Фрэнк Лэмпард защищает цвета клуба MLS «Нью-Йорк Сити». 

Он играл за «Челси» с 2001 по 2014 год.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Коклен и Перес тренируются в общей группе «Арсенала»Футболисты лондонского «Арсенала» Франсис Коклен и Лукас Перес возобновили полноценные тренировки.Рияд Марез: Контакты с «Арсеналом» были, но я дорого стоилПолузащитник «Лестера» Рияд Марез подтвердил, что летом мог перейти в «Арсенал».Агент Дармиана: Маттео может покинуть «Манчестер Юнайтед»Агент защитника «Манчестера Юнайтед» Маттео Дармиана,Фаустро Пари заявил, что его клиент может сменить клуб.6-летний сын Руни стал игроком «Манчестер Юнайтед»Сын нападающего сборной Англии Уэйна Руни Кай стал игроком детской команды «Манчестер Юнайтед».«Манчестер Сити» готов выложить за Бельерина 40 млн фунтовТренерский штаб «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой намерен укрепить защитную линию команды в ближайшее трансферное окно.Фабрегас в январе 2017 года может переехать в Серию АРуководство «Милана» не оставляет попыток приобрести полузащитник лондонского «Челси» Сеска Фабрегаса.«Ливерпуль» не намерен продавать Коутиньо в «Барселону»Тренерский штаб «Ливерпуля» не намерен отпускать полузащитника Филипе Коутиньо в другой клуб.Конте готов обменять Азара на БонуччиПолузащитник лондонского «Челси» Эден Азар может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает The Sun.Вячеслав Караваев: Стать игроком «Челси» - профессиональная мечтаЗащитник Вячеслав Караваев, который перешел из ЦСКА в пражскую «Спарту», рассказал игроком какого клуба мечтает стать.Райан Гиггз: Амбиции «Суонси» не соответствуют моимБывший футболист и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал, почему он не стал главным тренером «Суонси». В качестве причины он назвал недостаток амбиций у валлийского клуба.Александр Глеб: Надеюсь, «Арсенал» выиграет чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Команде это по силамПолузащитник БАТЭ Александр Глеб многого ожидает в текущем сезоне от своей бывшей команды - лондонского «Арсенала».«Сток Сити» готов обменять Кркича на Витселя«Сток Сити» готовит новое предложение по полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю, сообщает Tuttomercatoweb.«Ювентус» планирует приобрести Азара«Ювентус» по окончании сезона намерен приобрести полузащитника «Челси» Эдена Азара.Венгер может покинуть «Арсенал» до окончания нынешнего сезонаВенгер может покинуть «Арсенал» до окончания нынешнего сезонаИсполнительный директор лондонского «Арсенала» Иван Газидис высказался о положении в команде главного тренера Арсена Венгера.Гари Невилл: Роналду подвергался издевкам в «Манчестер Юнайтед»Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал о времени, проведенном в английской команде португальским нападающим Криштиану Роналду.«Ювентус» требует у «Челси» за Леонардо Бонуччи 50 млн фунтов и ФабрегасаРуководство «Ювентуса» готово расстаться с защитником Леонардо Бонуччи. Об этом сообщает The Sun.Защитник «Тоттенхэма» Роуз: От игры «Арсенала» дух захватываетЗащитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз признался, что у него захватывает дух от игры главного соперника «шпор» «Арсенала».Дочь Джона Терри проделала популярный трюк с бутылкой воды при помощи мячаДесятилетняя дочка защитника «Челси» Джона Терри, Саммер проделала популярный в интернете трюк с бутылкой воды, воспользовавшись мячом.Санти Касорла: Арсен Венгер – икона «Арсенала»Полузащитник лондонского «Арсенала» Санти Касорла прокомментировал будущее Арсена Венгера в команде.Санти Касорла: Я надеюсь, что «Арсенал» в этом сезоне поборется за большие титулыПолузащитник лондонского «Арсенала» Санти Касорла прокомментировал свое будущее в команде.

Челси
Челсикалендарьстатистика
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпардвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение