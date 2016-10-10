Moscow Classic Grand Prix 2016. Результаты всех заездов
Третий этап чемпионата по кольцевым гонкам на классических автомобилях Moscow Classic Grand Prix 2016, прошедший 1-2 октября, собрал в заявочной ведомости 107 участников.
Многочисленные зрители, посетившие в эти выходные автодром, стали свидетелями уникального для современного отечественного автоспорта зрелища. Помимо спортсменов - любителей, на старте - целая плеяда звёзд и ветеранов отечественного автоспорта. Александр Потехин, Эдгард Линдгрен, Леонид Протасов, Наталья Гольцова, Евгений Вертунов выступают в серии MCGP не первый год. На 3-ем этапе 2016 к ним присоединились заводской гонщик АвтоВАЗа, член сборной команды СССР по кольцевым гонкам Александр Нуждин; 13-ти кратный чемпион Москвы по картингу Олег Трегубов; а так же многократный призер чемпионата и кубка СССР по ралли - пилотесса Илона Накутис.
Борьба за лидерство развернулась с первых же метров трассы. Эффектные обгоны, контактная борьба, досадные вылеты. До взмаха финишного флага участники заездов держали зрителей в напряжении. Проливной дождь, начавшийся во второй половине дня, только добавил соревнованиям зрелищности
Наиболее массовым старт получился в объединенных заездах с участием классических «Жигулей» и иномарок. Спортсмены, выступающие на отечественных ВАЗах, на равных боролись с мощными Porsche 911, Fiat X1/9 и Mini Cooper. Не менее зрелищным получились заезды классов «Москвич» и «Волга». Совместный старт и примерно равные скоростные возможности, позволили зрителям в полной мере насладиться красивой спортивной борьбой. В классе «Формула» выступают болиды «Эстония», построенные в Советском Союзе более 25 лет назад. За рулём опытная молодежь - участники престижных международных гоночных серий и представители старших поколений – звёзды и ветераны отечественного автоспорта.
Вечером состоялось подведение итогов гоночного сезона. В торжественной обстановке победителям и призёрам были вручены медали оригинального дизайна, специально изготовленные для награждения участников MCGP 2016. Кульминацией торжества стало награждение победителей в командном зачёте чемпионата. Уникальный переходящий кубок, изготовленный в свободное от работы время специалистами ГАЗа, из рук организатора и вдохновителя гоночной серии MCGP, Александра Смирнова получила команда «Советский Союз», выступающая на отечественных автомобилях «Жигули» и «Москвич». Призёрами стали команды «УГМК-1» и D-Rennsport, занявшие почётные 2-е и 3-е места соответственно.
В рамках 3-го этапа Moscow Classic Grand Prix прошло ещё одно красочное мероприятие – традиционное штурманское ралли 3-ей категории «Золотая Осень», в котором приняли участие два с половиной десятка раритетных автомобилей марок Jaguar, Porsche, Chevrolet, Alfa Romeo, Mercedes-Benz и Cadillac.
Изюминкой ралли стали автомобили класса Veteran, выпуска до 1945 года включительно.
Более 200 км пути преодолели участники по живописным дорогам Подмосковья.
Яркие краски осенних пейзажей, немного спортивной борьбы и спустя пять часов олдтаймеры благополучно финишировали в точке старта.
Кольцевые гонки Moscow Classic Grand Prix.
Итоговое положение в серии:
Класс Формула Восток
Место Гонщики Город Автомобиль Год выпуска Очки
1 Андрей Бойко/Алексей Варавин Москва/Киев Эстония-21 1984 245
2 Эдгард Линдгрен Москва Эстония-21 1989 212,5
3 Вячеслав Шумилов Москва Эстония-25 1991 197
Класс Формула Мондиаль
Место Гонщики Город Автомобиль Год выпуска Очки
1 Александр Нестеров Москва Эстония-25 1992 340
2 Кирилл Будовский Москва Эстония-21-10 1986 208
3 Александр Потехин Москва Эстония-20 1982 200
Класс Москвич 2000
Место Гонщики Город Автомобиль Год выпуска Очки
1 Александр Смирнов Москва Иж-412 1973 345
2 Михаил Савинич Москва АЗЛК-408 1969 181
3 Сергей Сапаров Москва АЗЛК-412 1984 140
Класс Жигули 1600
Место Гонщики Город Автомобиль Год выпуска Очки
1 Андрей Козлов Москва ВАЗ-2107 1987 350
2 Михаил Фролов Санкт-Петербург ВАЗ-2101 1972 262
3 Владимир Черевань Орел ВАЗ-2101 2000 237
Класс Жигули+
Место Гонщики Город Автомобиль Год выпуска Очки
1 Евгений Вертунов Москва ВАЗ-2105 1978 330
2 Михаил Засадыч Москва ВАЗ-21013 1987 280
3 Сергей Вавилов Москва ВАЗ-2107 2000 236
Класс Волга
Место Гонщики Город Автомобиль Год выпуска Очки
1 Андрей Чесноков Нижний Новгород ГАЗ-24 1983 274
2 Денис Самсонов Ачинск ГАЗ-24 1990 266
3 Лев Могилевский Москва ГАЗ-24 1973 201
Класс Волга 406
Место Гонщики Город Автомобиль Год выпуска Очки
1 Иван Коновалов Москва ГАЗ-24-10 1989 267,5
2 Вадим Ястребов Красногорск ГАЗ-24-10 1990 221
3 Василий Романенков/Нормундс Добумс Москва/Рига ГАЗ-24-10 1989 194
Класс Youngtimer-1
Место Гонщики Город Автомобиль Год выпуска Очки
1 Даниэль ам Энде Лейпциг Fiat X1/9 1980 135
2 Данила Шамалов Москва Austin Mini 1.4 1974 132,5
3 Михаил Тюрин Москва Porsche 911 1971 82,5
Ралли классических автомобилей.
3-й этап кубка РАФ «Золотая Осень - 2016».
Зачет «Абсолютный»
Место Экипаж Автомобиль Год выпуска
1 Денисова Инна, Ильин Михаил Chevrolet Corvettе 1970
2 Жажков Борис, Жажкова Оксана МЕСЕДЕС-БЕНЦ 220 SEV 1964
3 Середа Павел, Шнейдер Вадим ГАЗ 21И 1960
Зачет «Veteran»
Место Экипаж Автомобиль Год выпуска
1 Опенгейм Михаил, Евстафьев Кирилл Ford GPW 1942
2 Паньковский Андрей, Паньковская Татьяна Alfa Romeo RL SS 1925
3 Даньшин Петр, Даньшин Дмитрий ГАЗ М1 1936
Зачет «Old-timer»
Место Экипаж Автомобиль Год выпуска
1 Денисова Инна, Ильин Михаил Chevrolet Corvettе 1970
2 Жажков Борис, Жажкова Оксана МЕСЕДЕС-БЕНЦ 220 SEV 1964
3 Середа Павел, Шнейдер Вадим ГАЗ 21И 1960
Зачет «Young-timer»
Место Экипаж Автомобиль Год выпуска
1 Линников Александр, Садовой Сергей ГАЗ 24 1979
2 Макаренко Евгений, Калашник Игорь Volvo 244 1978
3 Карпов Леонид, Афиногенов Сергей ИЖ 412 1975