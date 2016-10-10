Moscow Classic Grand Prix 2016. Результаты всех заездов

Третий этап чемпионата по кольцевым гонкам на классических автомобилях Moscow Classic Grand Prix 2016, прошедший 1-2 октября, собрал в заявочной ведомости 107 участников.

Многочисленные зрители, посетившие в эти выходные автодром, стали свидетелями уникального для современного отечественного автоспорта зрелища. Помимо спортсменов - любителей, на старте - целая плеяда звёзд и ветеранов отечественного автоспорта. Александр Потехин, Эдгард Линдгрен, Леонид Протасов, Наталья Гольцова, Евгений Вертунов выступают в серии MCGP не первый год. На 3-ем этапе 2016 к ним присоединились заводской гонщик АвтоВАЗа, член сборной команды СССР по кольцевым гонкам Александр Нуждин; 13-ти кратный чемпион Москвы по картингу Олег Трегубов; а так же многократный призер чемпионата и кубка СССР по ралли - пилотесса Илона Накутис.

Борьба за лидерство развернулась с первых же метров трассы. Эффектные обгоны, контактная борьба, досадные вылеты. До взмаха финишного флага участники заездов держали зрителей в напряжении. Проливной дождь, начавшийся во второй половине дня, только добавил соревнованиям зрелищности

Наиболее массовым старт получился в объединенных заездах с участием классических «Жигулей» и иномарок. Спортсмены, выступающие на отечественных ВАЗах, на равных боролись с мощными Porsche 911, Fiat X1/9 и Mini Cooper. Не менее зрелищным получились заезды классов «Москвич» и «Волга». Совместный старт и примерно равные скоростные возможности, позволили зрителям в полной мере насладиться красивой спортивной борьбой. В классе «Формула» выступают болиды «Эстония», построенные в Советском Союзе более 25 лет назад. За рулём опытная молодежь - участники престижных международных гоночных серий и представители старших поколений – звёзды и ветераны отечественного автоспорта.

Вечером состоялось подведение итогов гоночного сезона. В торжественной обстановке победителям и призёрам были вручены медали оригинального дизайна, специально изготовленные для награждения участников MCGP 2016. Кульминацией торжества стало награждение победителей в командном зачёте чемпионата. Уникальный переходящий кубок, изготовленный в свободное от работы время специалистами ГАЗа, из рук организатора и вдохновителя гоночной серии MCGP, Александра Смирнова получила команда «Советский Союз», выступающая на отечественных автомобилях «Жигули» и «Москвич». Призёрами стали команды «УГМК-1» и D-Rennsport, занявшие почётные 2-е и 3-е места соответственно.

В рамках 3-го этапа Moscow Classic Grand Prix прошло ещё одно красочное мероприятие – традиционное штурманское ралли 3-ей категории «Золотая Осень», в котором приняли участие два с половиной десятка раритетных автомобилей марок Jaguar, Porsche, Chevrolet, Alfa Romeo, Mercedes-Benz и Cadillac.

Изюминкой ралли стали автомобили класса Veteran, выпуска до 1945 года включительно.

Более 200 км пути преодолели участники по живописным дорогам Подмосковья.

Яркие краски осенних пейзажей, немного спортивной борьбы и спустя пять часов олдтаймеры благополучно финишировали в точке старта.

Кольцевые гонки Moscow Classic Grand Prix.

Итоговое положение в серии:

Класс Формула Восток

Место Гонщики Город Автомобиль Год выпуска Очки

1 Андрей Бойко/Алексей Варавин Москва/Киев Эстония-21 1984 245

2 Эдгард Линдгрен Москва Эстония-21 1989 212,5

3 Вячеслав Шумилов Москва Эстония-25 1991 197

Класс Формула Мондиаль

Место Гонщики Город Автомобиль Год выпуска Очки

1 Александр Нестеров Москва Эстония-25 1992 340

2 Кирилл Будовский Москва Эстония-21-10 1986 208

3 Александр Потехин Москва Эстония-20 1982 200

Класс Москвич 2000

Место Гонщики Город Автомобиль Год выпуска Очки

1 Александр Смирнов Москва Иж-412 1973 345

2 Михаил Савинич Москва АЗЛК-408 1969 181

3 Сергей Сапаров Москва АЗЛК-412 1984 140

Класс Жигули 1600

Место Гонщики Город Автомобиль Год выпуска Очки

1 Андрей Козлов Москва ВАЗ-2107 1987 350

2 Михаил Фролов Санкт-Петербург ВАЗ-2101 1972 262

3 Владимир Черевань Орел ВАЗ-2101 2000 237

Класс Жигули+

Место Гонщики Город Автомобиль Год выпуска Очки

1 Евгений Вертунов Москва ВАЗ-2105 1978 330

2 Михаил Засадыч Москва ВАЗ-21013 1987 280

3 Сергей Вавилов Москва ВАЗ-2107 2000 236

Класс Волга

Место Гонщики Город Автомобиль Год выпуска Очки

1 Андрей Чесноков Нижний Новгород ГАЗ-24 1983 274

2 Денис Самсонов Ачинск ГАЗ-24 1990 266

3 Лев Могилевский Москва ГАЗ-24 1973 201

Класс Волга 406

Место Гонщики Город Автомобиль Год выпуска Очки

1 Иван Коновалов Москва ГАЗ-24-10 1989 267,5

2 Вадим Ястребов Красногорск ГАЗ-24-10 1990 221

3 Василий Романенков/Нормундс Добумс Москва/Рига ГАЗ-24-10 1989 194

Класс Youngtimer-1

Место Гонщики Город Автомобиль Год выпуска Очки

1 Даниэль ам Энде Лейпциг Fiat X1/9 1980 135

2 Данила Шамалов Москва Austin Mini 1.4 1974 132,5

3 Михаил Тюрин Москва Porsche 911 1971 82,5

Ралли классических автомобилей.

3-й этап кубка РАФ «Золотая Осень - 2016».

Зачет «Абсолютный»

Место Экипаж Автомобиль Год выпуска

1 Денисова Инна, Ильин Михаил Chevrolet Corvettе 1970

2 Жажков Борис, Жажкова Оксана МЕСЕДЕС-БЕНЦ 220 SEV 1964

3 Середа Павел, Шнейдер Вадим ГАЗ 21И 1960

Зачет «Veteran»

Место Экипаж Автомобиль Год выпуска

1 Опенгейм Михаил, Евстафьев Кирилл Ford GPW 1942

2 Паньковский Андрей, Паньковская Татьяна Alfa Romeo RL SS 1925

3 Даньшин Петр, Даньшин Дмитрий ГАЗ М1 1936

Зачет «Old-timer»

Место Экипаж Автомобиль Год выпуска

1 Денисова Инна, Ильин Михаил Chevrolet Corvettе 1970

2 Жажков Борис, Жажкова Оксана МЕСЕДЕС-БЕНЦ 220 SEV 1964

3 Середа Павел, Шнейдер Вадим ГАЗ 21И 1960

Зачет «Young-timer»

Место Экипаж Автомобиль Год выпуска

1 Линников Александр, Садовой Сергей ГАЗ 24 1979

2 Макаренко Евгений, Калашник Игорь Volvo 244 1978

3 Карпов Леонид, Афиногенов Сергей ИЖ 412 1975