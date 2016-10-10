Команда AG стала чемпионом Warface Open Cup: Season X

В минувшую субботу, 9 октября, прошел LAN-финал десятого сезона турнира Warface Open Cup. В боях приняли участие 4 команды — AG, ArenaStars, h0pe и SteelStars. Общий призовой фонд чемпионата составил 1 500 000 рублей.



Победителем Warface Open Cup стал коллектив AG, который подтвердил своё звание чемпиона, завоеванное ещё на весеннем турнире серии. Второе место заняла команда ArenaStars, а h0pe и SteelStars разделили почётное 3 место. Капитан AG — Леонид «К4питанПаника» Поздняков также был признан лучшим игроком турнира.



Каждая из 4 команд отстояла право выступить в LAN-финале в десятках сражений на отборочных стадиях. Более 6 тысяч игроков участвовали в открытых состязаниях Challenge Cup, доказывали свое превосходство в матчах Masters League и, наконец, разыгрывали квоты на финал в стыковых матчах. Команды не разочаровали своих поклонников: зрители увидели яркие бои от сильнейших коллективов в кибердисциплине.



Трансляцию финала Warface Open Cup: Season X можно посмотреть в записи: