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Александр Лебзяк: Сейчас четыре кандидата на пост главы федерации

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Экс-главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк – о предстоящих выборах президента федерации.

- Выборы президента федерации пройдут 14 октября, - говорит Александр Лебзяк. – На данный момент четыре кандидата: Евгений Алексеевич Муров, Эдуард Ришатович Хусаинов, Сергей Михайлович Данилов и Алексей Михайлович Котляр.

- Кто такой Евгений Алексеевич Муров, все знают – председатель высшего наблюдательного совета федерации. Можете вкратце охарактеризовать остальных кандидатов?
- Эдуард Ришатович Хусаинов - известный в мире бокса человек, сам бывший боксер, уже возглавлял федерацию. Сергей Михайлович Данилов - президент федерации Московской области. Кто такой Котляр, я не знаю. Видимо, его выдвинула региональная федерация.

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