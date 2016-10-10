Александр Лебзяк: Сейчас четыре кандидата на пост главы федерации
Экс-главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк – о предстоящих выборах президента федерации.
- Выборы президента федерации пройдут 14 октября, - говорит Александр Лебзяк. – На данный момент четыре кандидата: Евгений Алексеевич Муров, Эдуард Ришатович Хусаинов, Сергей Михайлович Данилов и Алексей Михайлович Котляр.
- Кто такой Евгений
Алексеевич Муров, все знают – председатель высшего наблюдательного совета
федерации. Можете вкратце
охарактеризовать остальных кандидатов?
- Эдуард Ришатович Хусаинов - известный в мире бокса человек, сам бывший боксер, уже возглавлял федерацию. Сергей Михайлович Данилов - президент федерации Московской области. Кто такой Котляр, я не знаю. Видимо, его выдвинула региональная федерация.
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