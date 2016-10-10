Евгений Калешин назначен и.о. главного тренера «Кубани»
Евгений Калешин назначен исполняющим обязанности главного тренера «Кубани», выступающей в первенстве ФНЛ.
- Евгений Калешин назначен исполняющим обязанности главного тренера. Он уже работал в тренерском штабе «Кубани-2», после чего был привлечен к работе с основной командой. Уже завтра проведет первую тренировку с командой в новом статусе, - рассказал пресс-атташе клуба Вячеслав Иванов.
Напомним, 4 октября «Кубань» разорвала контракт с румынским специалистом Даном Петреску.
В данный момент краснодарский клуб занимает 15-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ.
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