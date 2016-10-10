Коклен и Перес тренируются в общей группе «Арсенала»

Рэшфорд опередил Ибрагимовича и стал лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд признан лучшим игроком команды по итогам сентября. Об этом сообщает официальный сайт «красных дьяволов».