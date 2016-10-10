Коклен и Перес тренируются в общей группе «Арсенала»
Футболисты лондонского «Арсенала» Франсис Коклен и Лукас Перес возобновили полноценные тренировки, сообщает goal.com.
Напомним, 25-летний полузащитник получил травму в матче с «Челси», в котором «канониры» одержали победу (3:1).
А 28-летний нападающий получил повреждение колена 2
октября, перед матчем с «Бернли» (1:0).
В ближайшем матче столичный клуб 15 октября примет «Суонси».
После семи матчей чемпионата Англии лондонцы
расположились на третьем месте турнирной таблицы, имея в активе 16 очков.
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