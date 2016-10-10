Александр Лебзяк: У Мурова есть круг кандидатов на главного тренера
Экс-главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк – о предстоящих выборах президента федерации.
- Действующий президент Борис Иванюженков будет
выдвигаться?
- Думаю, не будет.
- Если конференция изберет новый исполком, вы будете
выдвигать свою кандидатуру на пост главного тренера?
- Есть такие мысли. Но надо смотреть, кто станет президентом. Главного тренера ведь не на конференции выбирают. Новый исполком очертит круг кандидатов и будет решать, кого назначить.
- А как технологически проходит выдвижение на пост
главного тренера сборной?
- Подается заявка на имя президента федерации. Но если президентом станет Евгений Алексеевич Муров, думаю, у него уже есть круг кандидатов на пост главного тренера.
- Вы в этот круг входите?
- Нет, меня там нет. Я в этом уверен.
Выборы президента федерации пройдут 14 октября на отчетно-выборной конференции. На данный момент четыре кандидата: Евгений Алексеевич Муров, Эдуард Ришатович Хусаинов, Сергей Михайлович Данилов и Алексей Михайлович Котляр.