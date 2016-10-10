Борис Майоров: Первоначально в новый штаб «Спартака» должен был войти Браташ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о переменах на тренерском мостике «Спартака».

- Я знаю, что сегодня в 10.30 утра состоялось заседание руководства «Спартака», - рассказал Борис Майоров. - Через час Титова убрали и временно назначили Ярушкина. Поначалу в его тренерском штабе был и Браташ. Но потом он тоже отпал. Все же человек занят в «Локомотив». Плюс он тренер нашей олимпийской сборной.

Сейчас найти наставника для «Спартака» - непростая задача. Надо поискать среди вторых в клубах КХЛ. Все же у нас в лиге 29 команд! Наверняка кто-то уже подрос. Красно-белым нужна фигура, которая способна сразу громко заявить о себе.