Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Металлург6 : 0Автомобилист
Хоккей  Локомотив- : -Слован
Футбол  Голландия- : -Франция
Хоккей  СКА- : -Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва- : -Медвешчак
Футбол  Швеция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Майоров: Первоначально в новый штаб «Спартака» должен был войти Браташ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о переменах на тренерском мостике «Спартака».

- Я знаю, что сегодня в 10.30 утра состоялось заседание руководства «Спартака», - рассказал Борис Майоров. - Через час Титова убрали и временно назначили Ярушкина. Поначалу в его тренерском штабе был и Браташ. Но потом он тоже отпал. Все же человек занят в «Локомотив». Плюс он тренер нашей олимпийской сборной.

Сейчас найти наставника для «Спартака» - непростая задача. Надо поискать среди вторых в клубах КХЛ. Все же у нас в лиге 29 команд! Наверняка кто-то уже подрос. Красно-белым нужна фигура, которая способна сразу громко заявить о себе.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Крикунов: Стоа – это Борис Михайлов в миниатюре, только в защите играет очень слабоЭкс-главный тренер сборной России Владимир Крикунов – о лучшем бомбардире «Спартака» Райане Стоа.Борис Майоров: Титова из «Спартака» убрали по делу. Но и Ярушкин – не вариантБорис Майоров: Титова из «Спартака» убрали по делу. Но и Ярушкин – не вариантДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – об отставке Германа Титова и кандидатах на пост главного тренера «Спартака».Герман Титов: Считаю, что мы двигались впередГерман Титов: Считаю, что мы двигались впередСразу после отставки уже бывший главный тренер «Спартака» прокомментировал свое увольнение.Алексей Ярушкин: Всегда хочется стать главным тренеромИсполняющий обязанности главного тренера ХК «Спартак» Алексей Ярушкин прокомментировал свое назначение на пост наставника красно-белых.«Динамо» обменяло Авцина в «Северсталь»Форвард «Динамо» Александр Авцин в результате обмена продолжит карьеру в «Северстали».Владимир Крикунов: Возглавить «Спартак»? Я готов! Желание и силы естьВладимир Крикунов: Возглавить «Спартак»? Я готов! Желание и силы естьЭкс-главный тренер сборной России Владимир Крикунов – о возможности возглавить «Спартак» и проблемах красно-белых.Шестеркин, Кинрэйд и Глинкин признаны лучшими игроками недели в КХЛКХЛ определила лучших игроков седьмой недели регулярного чемпионата.«Трактор» подписал ВескеФорвард Райан Веске подписал контракт с «Трактором». Контракт 34-летнего американца с челябинским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.Федор Канарейкин: «Спартак» в матче с нами будет уже совсем другой командойГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин высказался о предстоящем поединке со «Спартаком».Алексей Жамнов: Мы приняли решение разорвать контракт с ТитовымСегодня утром главный тренер «Спартака» Герман Титов подал в отставку. Исполнять обязанности наставника красно-белых будет Алексей Ярушкин.Алексей Жамнов: Мы не увидели прогресса в игре «Спартака»Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал изменения в тренерском штабе команды.«Спартак» объявил об отставке Титова«Спартак» на своем официальном сайте подтвердил отставку главного тренера Германа Титова.Бывший голкипер «Салавата Юлаева» подписал контракт с «Коо-Коо»Голкипер Леланд Ирвинг будет играть в финской Liiga за «Коо-Коо».«Спартак» уволил Германа ТитоваМосковский «Спартак» уволил главного тренера Германа Титова.«Йокерит» подписал ПильстремаФорвард Антти Пильстрем продолжит карьеру в «Йокерите».СКА – «Динамо» Мн. Начало текстовой трансляции – 19.30 мскСегодня в матче регулярного чемпионата КХЛ питерский СКА на своем льду примет минское «Динамо».Федор Канарейкин: «Динамо» и ЦСКА мы уже побили. «Спартак» на очередиФедор Канарейкин: «Динамо» и ЦСКА мы уже побили. «Спартак» на очередиВ эксклюзивном интервью «Советскому спорту» главный тренер «Авангарда» говорил не только о своей команде.Максим Пестушко: ЦСКА для нас – обычный соперник. Это же не «Сибирь»!Форвард «Авангарда» Максим Пестушко прокомментировал победу над ЦСКА в матче регулярном чемпионате КХЛ со счетом 2:1.Дерек Рой: Хорошо, что Якупов попал в «Сент-Луис»Нападающий омского «Авангарда» Дерек Рой прокомментировал переход российского нападающего Наиля Якупова из «Эдмонтона» в «Сент-Луис».Дерек Рой: Очень плохо, что не удержали победу в основное времяНападающий омского «Авангарда» Дерек Рой прокомментировал победу своей команды в матче с ЦСКА.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Олег Браташ
Олег Браташвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение