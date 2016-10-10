Евгений Перевертайло: Об увольнении мне объявили еще 29 сенятября

Александр Сапета: У «Динамо» все нормально в финансовом плане, и не только в нем

Полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета после победы над «Кубанью» в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги сообщил, что условия в московском клубе хорошие, нет ни финансовых, ни каких-либо других проблем, команде ничего не мешает.