Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Металлург6 : 0Автомобилист
Хоккей  Локомотив- : -Слован
Футбол  Голландия- : -Франция
Хоккей  СКА- : -Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва- : -Медвешчак
Футбол  Швеция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Перевертайло: Об увольнении мне объявили еще 29 сенятября

Александр Семкив
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший главный тренер «Сибири» Евгений Перевертайло рассказал о причинах своего увольнения.

«Решение о моём увольнении принято советом директоров «Сибири». Мне об этом объявили ещё 29 сентября, а уже на следующий день я попрощался с командой. Сейчас идут переговоры по расторжению моего контракта. Процесс не закончен, поэтому от каких-то комментариев пока воздержусь. Скажу лишь, что отношусь к решению совета директоров с уважением, дальше процесс покажет, как оно исполняется», - цитирует Перевертайло Чемпионат.com.

Напомним, об отставке Перевертайло вчера, 9 октября сообщил официальный сайт «Сибири».

Вместе с Евгением тренерский штаб клуба покинул тренер по физ.подготовке Владимир Перевертайло. 

Исполняющим обязанности главного тренера назначен старший тренер Сергей Кирсанов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Калешин назначен и.о. главного тренера «Кубани»Евгений Калешин назначен исполняющим обязанности главного тренера «Кубани», выступающей в первенстве ФНЛ.«Кубань» продала клубные автомобили из-за финансовых проблемКраснодарская «Кубань» продала большую часть клубных автомобилей. Такое решение было принято с целью пополнить клубный бюджет.Евгений Перевертайло покинул пост главного тренера «Сибири»Главный тренер футбольного клуба «Сибирь» Евгений Перевертайло покинул свой пост.Академия «Краснодара» уже дает результат. Пять главных событий 16-го тура ФНЛАкадемия «Краснодара» уже дает результат. Пять главных событий 16-го тура ФНЛ«Советский спорт» рассказывает о главных событиях очередного тура второй по силе лиги российского футбола.Александр Сапета: У «Динамо» все нормально в финансовом плане, и не только в немПолузащитник московского «Динамо» Александр Сапета после победы над «Кубанью» в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги сообщил, что условия в московском клубе хорошие, нет ни финансовых, ни каких-либо других проблем, команде ничего не мешает.Иван Маркелов: Обыграли «Кубань» на характереПолузащитник московского «Динамо» Иван Маркелов после победы над «Кубанью» в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги признался, что бело-голубым было нелегко без нападающего Кирилла Панченко, но вышедшие вместо него игроки сыграли не хуже.Юрий Калитвинцев: Панченко – системообразующий игрок, но говорить о «панченкозависимости» не стоитГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев после победы над «Кубанью» в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги сообщил, что форвард Кирилл Панченко является системообразующим футболистом для бело-голубых, но и без него команда может играть.Сергей Терехов: У «Динамо» не очень хорошо шла игра в нападенииЗащитник московского «Динамо» Сергей Терехов после победы над «Кубанью» в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги сообщил, что отсутствие нападающего Кирилла Панченко не влияло на действия клуба в атаке, поскольку оставались те же принципы игры.Голкипер «Кубани» Фролов: Последний раз получал зарплату летомВратарь «Кубани» Евгений Фролов рассказал о ситуации в клубе с выплатой зарплаты. Он отметил, что в последний раз получал зарплату летом.Нападающий «Зенита-2» Проничев: С первых минут было видно, что мы сильнее «Сибири»Нападающий «Зенита-2» Максимилиан Проничев поделился мнением о победе в матче 16-го тура ФНЛ против «Сибири» (3:1).ФНЛ. 16-й тур. «Динамо» обыграло «Кубань», «Спартак-2» уступил «Тосно» и другие матчиРезультаты матчей 16-го тура Футбольной национальной лиги.«Бей вперед, игра придет». Как «Тосно» «добил» «Спартак-2»«Бей вперед, игра придет». Как «Тосно» «добил» «Спартак-2»Денис Давыдов вернулся в «Спартак-2», но это не помогло красно-белым не проиграть жесткому и выученному «Тосно» – 3:1.«Шинник» на выезде обыграл «Нефтехимик»Матч 16-го тура первенства ФНЛ между «Нефтехимиком» и «Шинником» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Шинника».Денис Давыдов: Каррера – не только мотиватор, но и отличный тренерПолузащитник «Спартака» Денис Давыдов рассказал о работе с главным тренером команды Массимо Каррерой. Он отметил, что считает итальянского специалиста отличным тренером.«Спартак-Нальчик» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в 16-м туре ФНЛВ матче 16-го тура ФНЛ «Спартак Нальчик» вничью сыграл со «СКА-Хабаровском» (1:1).«Зенит-2» победил «Сибирь» и прервал безвыигрышную серию«Зенит-2» в 16-м туре первенства ФНЛ обыграл на своем поле «Сибирь» со счетом 3:1.«Волгарь» и «Химки» разошлись миромМатч 16-го тура первенства ФНЛ между «Волгарем» и «Химками» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Балтика» уступила «Мордовии»Матч 16-го тура первенства ФНЛ между «Балтикой» и «Мордовией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1.Денис Давыдов: То, что сейчас происходит в «Спартаке», – кайфДенис Давыдов: То, что сейчас происходит в «Спартаке», – кайфПолузащитник «Спартака» Денис Давыдов после поражения от «Тосно» (1:3) в 16-м туре ФНЛ ответил на несколько вопросов.Панченко и народный суд. Как «Динамо» обыграло «Кубань» без своего лидераПанченко и народный суд. Как «Динамо» обыграло «Кубань» без своего лидера«Динамо» на своем поле переиграло «Кубань» (1:0) в матче 16-го тура ФНЛ и продолжает уверенно лидировать в таблице.

Сибирь
Сибирькалендарьстатистика
Евгений Перевертайло
Евгений Перевертайловсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение