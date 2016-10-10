Евгений Перевертайло: Об увольнении мне объявили еще 29 сенятября
Бывший главный тренер «Сибири» Евгений Перевертайло
рассказал о причинах своего увольнения.
«Решение о моём увольнении
принято советом директоров «Сибири». Мне об этом объявили ещё 29 сентября, а
уже на следующий день я попрощался с командой. Сейчас идут переговоры по
расторжению моего контракта. Процесс не закончен, поэтому от каких-то
комментариев пока воздержусь. Скажу лишь, что отношусь к решению совета
директоров с уважением, дальше процесс покажет, как оно исполняется», -
цитирует Перевертайло Чемпионат.com.
Напомним, об отставке Перевертайло вчера, 9 октября сообщил официальный
сайт «Сибири».
Вместе
с Евгением тренерский штаб клуба покинул тренер по физ.подготовке Владимир
Перевертайло.
Исполняющим
обязанности главного тренера назначен старший тренер Сергей Кирсанов.