Зинедин Зидан: Я родился в Марселе и поэтому никогда не возглавлю «ПСЖ»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан надеется, что «Марсель» вернет себе былые позиции в европейском футболе.

- Сейчас я нахожусь в «Реале» и получаю удовольствие от этого. Не привык строить долгосрочные планы. Я не знаю, что принесет завтрашний день, и это не так уж плохо.

У сборной Франции сейчас хороший тренерский штаб. «Марсель»? Не хочу говорить, что это невозможно. Есть что-то сказочное и притягательное в этом клубе. Вы все знаете, что команда может устроить великолепное зрелище, когда они в хорошей форме. Мы все хотим, чтобы «Марсель» вернулся на самый высокий уровень. Конечно, я не совсем объективен, когда речь идет о моем родном городе.

«ПСЖ»? Это невозможно. Я – уроженец Марселя, а сейчас тренирую в Мадриде. Это будет слишком сложно, - рассказал Зидан.

Напомним, под руководством Зидана «Реал» выиграл Лигу чемпионов-2015/16.

Отметим, что Зинедин Зидан никогда не играл за команду своего родного города.

