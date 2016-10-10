Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Металлург6 : 0Автомобилист
Хоккей  Локомотив1 : 2Слован
Футбол  Голландия- : -Франция
Хоккей  СКА5 : 1Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва4 : 1Медвешчак
Футбол  Швеция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зинедин Зидан: Я родился в Марселе и поэтому никогда не возглавлю «ПСЖ»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ESPNКомментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан надеется, что «Марсель» вернет себе былые позиции в европейском футболе.

- Сейчас я нахожусь в «Реале» и получаю удовольствие от этого. Не привык строить долгосрочные планы. Я не знаю, что принесет завтрашний день, и это не так уж плохо.

У сборной Франции сейчас хороший тренерский штаб. «Марсель»? Не хочу говорить, что это невозможно. Есть что-то сказочное и притягательное в этом клубе. Вы все знаете, что команда может устроить великолепное зрелище, когда они в хорошей форме. Мы все хотим, чтобы «Марсель» вернулся на самый высокий уровень. Конечно, я не совсем объективен, когда речь идет о моем родном городе.

«ПСЖ»? Это невозможно. Я – уроженец Марселя, а сейчас тренирую в Мадриде. Это будет слишком сложно, - рассказал Зидан.

Напомним, под руководством Зидана «Реал» выиграл Лигу чемпионов-2015/16.

Отметим, что Зинедин Зидан никогда не играл за команду своего родного города.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Билет на балет и не только. Как Зидан провел выходные в ПетербургеБилет на балет и не только. Как Зидан провел выходные в ПетербургеЗинедин Зидан во время паузы на отбор к ЧМ-2018 отдыхал в Петербурге. Spb.Sovsport.ru проследил за передвижением француза по соцсетям.Пока вы спали: Зидан посетил Мариинский театр, Пике заявил о завершении карьерыПока вы спали: Зидан посетил Мариинский театр, Пике заявил о завершении карьеры«Советский спорт» рассказывает, какие яркие события произошли в ночь с воскресенья на понедельник.Хулен Лопетеги: У Рамоса растяжение связок колена, он пропустит два-три матча за «Реал»Главный тренер сборной Испании высказался о победе своих игроков над командой Албании в матче отборочного турнира ЧМ-2018, а также рассказал о состоянии защитника Серхио Рамоса.Рамос пропустит месяц из-за травмы коленаЗащитник сборной Испании и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос не сумел доиграть матч с командой Албании.Зидан поделился эмоциями от посещения Мариинского театраГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в ходе своего визита в Санкт-Петербург посетил Мариинский театр.Рамос получил травму в матче Албания – ИспанияЗащитник сборной Испании и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос получил травму в игре с командой Албанией.Хамесу Родригесу угрожают смертьюПолузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес получает угроз от неизвестного. Об этом сообщают испанские СМИ.Зинедин Зидан посетил Санкт-ПетербургГлавный тренер «Реала» Зинедин Зидан сегодня, 9 октября посетил Санкт-Петербург.«Реал» за прошлый сезон заработал 620,1 миллионов евро, это новый рекорд клубаМадридский «Реал» опубликовал данные о доходах за прошлый сезон. Указывается, что клуб в прошлом сезоне заработал 620,1 миллионов евро (без учета трансферов).Португалия не оставила шансов Андорре, Роналду оформил покерПортугалия не оставила шансов Андорре, Роналду оформил покерСборная Португалии в рамках 2-го тура квалификации ЧМ-2018 в России одержала разгромную победу над командой Андорры.Роналду оформил дубль в матче Португалия – АндорраСегодня в рамках отборочного этапа ЧМ-2018 в России сборная Португалии проводит игру с командой Андорры.Гари Невилл: Роналду подвергался издевкам в «Манчестер Юнайтед»Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал о времени, проведенном в английской команде португальским нападающим Криштиану Роналду.Зинедин Зидан: Рано или поздно меня уволят из «Реала»Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан убежден в том, что рано или поздно ему придется покинуть королевский клуб.Фабио Капелло: Нынешняя проблема «Реала» – это РоналдуБывший наставник мадридского «Реала» Фабио Капелло считает, что на данный момент нападающий «сливочных» Криштиану Роналду не приносит пользы своей команде.«Барселона» отказалась продавать Ракитича в «Реал»Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич мог покинуть каталонский клуб минувшим летом.Иско объяснил, почему назвал собаку «Месси»Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Иско Аларкон Суарес рассказал, почему решил назвать свою собаку в честь форварда «Барселоны» Лионель Месси.Пьер-Эмерик Обамеянг: Отец провел переговоры с «Манчестер Сити», но моя цель – выступать за «Реал»Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что минувшим летом контактировал с «Манчестер Сити», а также отметил, что мечтает выступать за мадридский «Реал».Зинедин Зидан: Бензема нацелен на возвращение в сборную ФранцииГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан считает, что форвард его команды Карим Бензема еще выйдет на поле в футболе сборной Франции.«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» поборются за КроосаКлубы из чемпионата Англии по-прежнему заинтересованы в услугах полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса.Роналду открыл 4-звездочный отель в ЛиссабонеФорвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду открыл гостиницу в столице Португалии.

ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Марсель
Марселькалендарьстатистика
Зинедин Зидан
Зинедин Зиданвсе новости

Cпецпредложение