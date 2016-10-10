Призовой фонд чемпионата мира по League of Legends достиг отметки 4 млн долларов

Компания Riot Games объявила, что призовой фонд чемпионата мира по League of Legends достиг отметки 4,1 млн долларов за счет краудфандинга.



Ранее компания заявила, что собирается увеличить призовой фонд чемпионата мира по League of Legends за счет введения системы краудфандинга. Призовой фонд чемпионата мира будет увеличиваться за счет 25% от продаж чемпионских образов тотемов, героев и 30% от продаж значков команды. Таким образом, призовой фонд увеличился с 2,1 млн до 4,1 млн долларов и продолжит расти до окончания турнира.



Также появилась информация о распределении призового фонда в процентах:



1 место — 40%

2 место — 15%

3-4 место — по 7.5% (всего 15%)

5-8 место — по 4% (всего 16%)

9-12 место — 2по .25% (всего 9%)

13-16 место — по 1.25% (всего 5%)



Гранд-финал чемпионата мира пройдет 29 октября в Лос-Анджелесе, США.

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