На строящемся стадионе в Санкт-Петербурге увеличат количество рабочих до шести тысяч

На стройке нового стадиона на Крестовском острове увеличат количество рабочих с четырех до шести тысяч человек, - сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по страительству города Санкт-Петербург.

«После завершения работ по благоустройству территории и закрытию внешнего теплового контура до конца октября планируется довести количество специалистов до 6 тыс. человек, что позволит повысить скорость отладки инженерных систем на стадионе и выполнения отделочных работ в подтрибунных помещениях чаши спортивной арены», - цитирует представителя комитета по строительству города Санкт-Петербурга ТАСС.

Напомним, арена строится с 2007 года на месте стадиона имени Кирова. Строительные работы должны завершиться в декабре 2016 года, а тестовый матч запланирован на сентябрь. Стадион на Крестовском острове примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Стоимость строительства за девять лет выросла с 6,7 до 37,4 миллиарда рублей.