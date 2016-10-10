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На строящемся стадионе в Санкт-Петербурге увеличат количество рабочих до шести тысяч

Александр Семкив
Источник:  ТАССКомментарии

На стройке нового стадиона на Крестовском острове увеличат количество рабочих с четырех до шести тысяч человек, - сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по страительству города Санкт-Петербург.

«После завершения работ по благоустройству территории и закрытию внешнего теплового контура до конца октября планируется довести количество специалистов до 6 тыс. человек, что позволит повысить скорость отладки инженерных систем на стадионе и выполнения отделочных работ в подтрибунных помещениях чаши спортивной арены», - цитирует представителя комитета по строительству города Санкт-Петербурга ТАСС.

Напомним, арена строится с 2007 года на месте стадиона имени Кирова. Строительные работы должны завершиться в декабре 2016 года, а тестовый матч запланирован на сентябрь. Стадион на Крестовском острове примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Стоимость строительства за девять лет выросла с 6,7 до 37,4 миллиарда рублей.

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Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском острове

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