На строящемся стадионе в Санкт-Петербурге увеличат количество рабочих до шести тысяч
На стройке
нового стадиона на Крестовском острове увеличат количество рабочих с четырех до
шести тысяч человек, - сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по страительству
города Санкт-Петербург.
«После завершения работ по
благоустройству территории и закрытию внешнего теплового контура до конца
октября планируется довести количество специалистов до 6 тыс. человек, что
позволит повысить скорость отладки инженерных систем на стадионе и выполнения
отделочных работ в подтрибунных помещениях чаши спортивной арены», - цитирует
представителя комитета по строительству города Санкт-Петербурга ТАСС.
Напомним, арена строится с 2007 года на месте стадиона имени Кирова. Строительные работы должны завершиться в декабре 2016 года, а тестовый матч запланирован на сентябрь. Стадион на Крестовском острове примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Стоимость строительства за девять лет выросла с 6,7 до 37,4 миллиарда рублей.