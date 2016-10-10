«Металлург» разгромил «Автомобилист», забросив шесть безответных шайб
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» разгромили дома «Автомобилист» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей дублем отметился Александр
Семин и по разу отличились Крис Ли, Сергей Мозякин, Оскар Осало и Евгений
Тимкин.
После этого матча команда из Магнитогорска с 40
очками сохранила первое место в Восточной конференции, а «Автомобилист»
расположился на десятой строчке, имея в активе 23 очка.
В следующем туре подопечные Ильи Воробьева 13 октября дома сыграют с «Барысом», а команда из Екатеринбурга отправится в Уфу, где в этот же день сыграют с «Саловатом».
Матч
Металлург Мг - Автомобилист - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Голы:
Ли (Коварж), 10:45 (1:0). Мозякин (Коварж), 17:25 (2:0). Осала (Казионов Д., Терещенко), 29:43 (3:0). Тимкин (Осала, Антипин), 30:30 (4:0). Сёмин (Филиппи, Береглазов), 51:16 (5:0). Сёмин (Хабаров, Филиппи), 54:42 (6:0).
Место и дата
10 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция