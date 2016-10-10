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«Металлург» разгромил «Автомобилист», забросив шесть безответных шайб

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» разгромили дома «Автомобилист» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дублем отметился Александр Семин и по разу отличились Крис Ли, Сергей Мозякин, Оскар Осало и Евгений Тимкин.

После этого матча команда из Магнитогорска с 40 очками сохранила первое место в Восточной конференции, а «Автомобилист» расположился на десятой строчке, имея в активе 23 очка.

В следующем туре подопечные Ильи  Воробьева 13 октября дома сыграют с «Барысом», а команда из Екатеринбурга отправится в Уфу, где в этот же день сыграют с «Саловатом».

Матч

Металлург Мг - Автомобилист - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Голы:

Ли (Коварж), 10:45 (1:0). Мозякин (Коварж), 17:25 (2:0). Осала (Казионов Д., Терещенко), 29:43 (3:0). Тимкин (Осала, Антипин), 30:30 (4:0). Сёмин (Филиппи, Береглазов), 51:16 (5:0). Сёмин (Хабаров, Филиппи), 54:42 (6:0).

Место и дата

10 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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