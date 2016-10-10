«Металлург» разгромил «Автомобилист», забросив шесть безответных шайб

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» разгромили дома «Автомобилист» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дублем отметился Александр Семин и по разу отличились Крис Ли, Сергей Мозякин, Оскар Осало и Евгений Тимкин.

После этого матча команда из Магнитогорска с 40 очками сохранила первое место в Восточной конференции, а «Автомобилист» расположился на десятой строчке, имея в активе 23 очка.

В следующем туре подопечные Ильи Воробьева 13 октября дома сыграют с «Барысом», а команда из Екатеринбурга отправится в Уфу, где в этот же день сыграют с «Саловатом».