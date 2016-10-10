Сидни Кросби выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга

У капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби диагностировано сотрясение мозга. Об этом сообщил генеральный менеджер Джим Рутерфорд.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби не принял участия в выставочном матче с «Коламбусом» из-за плохого самочувствия. Главный тренер команды Майк Салливан объяснил это большим количеством матчей, которые провел Кросби в последнее время.

Однако проведенное медицинское обследование выявило у капитана «пингвинов» сотрясение. Сроки восстановления Кросби пока станут известны позднее.

Напомним, что первую игру сезона «Питтсбург» проведет в ночь на пятницу против «Вашингтон Кэпиталз».