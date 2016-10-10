Heroic и fnatic примут участие в Minor-турнире по CS:GO

Компания PGL анонсировала Minor-турнир по Counter-Strike: Global Offensive.



На турнире примут участие 8 команд из Европы. Два прямых ивайта на турнир уже получили коллективы Heroic и fnatic. Остальные шесть мест на турнире будут разыграны после открытых квалификаций, которые пройдут с 18 по 21 октября.



LAN-финал турнира пройдет с 4 по 6 ноября в Бухаресте, Румыния. Призовой фонд турнира составит 50 000 долларов. Приз за первое место составит 30 000 долларов, за второе 15 000 и за третье 5000 долларов. Также два сильнейших коллектива получат путевки на закрытую квалификацию к ELEAGUE Major.



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