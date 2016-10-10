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Андрей Тихонов: Я не готов возглавить «Спартак»

Олег Апуренко
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов признался, что не готов работать на этой должности в московском «Спартаке».

«Я никогда не говорил, что хочу возглавить «Спартак». Для этого, наверное, нужно иметь что-то, что ты чувствуешь в себе. Чтобы ты пришел и реально что-то сделал для клуба. Все хотят работать в «Спартаке», но не все понимают, что такое пресса, огромная армия болельщиков, которая сравняет тебя с одним местом. Тренер должен быть готов к этому психологически и физически. Если бы я готов к этому, я бы сказал, что хочу тренировать «Спартак», - сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что 45-летний Тихонов возглавил «Енисей» в 2016 году. С 2011 по 2012 и с 2013 по 2014 работал тренером в московском «Спартаке».

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