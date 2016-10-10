Игорь Семшов: Проблемы в «Кубани»? Для Краснодара две команды - это слишком

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал ситуацию с задолженностью по зарплате в «Кубани».

- В последнее время в «Кубани» все время такая ситуация. Тому виной, наверное, «Краснодар», который сейчас уровнем выше. Две команды для краснодарского края, наверное, слишком. Хотя «Кубань» - команда с богатой историей, флагман Кранодара. Все ждут дерби, и оно должно быть. Во всех клубах бывают моменты, когда дела идут плохо. Хорошо, что клуб продает машины, а не футболистов. Думаю, все у них наладится, - цитирует Семшова «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент «Кубань» занимает 15-е место в ФНЛ. Команда набрала 16 очков в 16 играх. Из-за финансовых проблем клуба есть задержки по зарплате игрокам.