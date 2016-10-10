Крэйг Вудкрофт: Не думаю, что счет отражает разницу в классе между СКА и минским «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:6).

- Знали, что СКА - тяжеловес, что в матче с такой командой вообще нельзя ошибаться. Игра против СКА именно это и доказала. Мы получили урок, будем учиться на этом матче - это все, что нам остается.

- Отражает ли счет матча разницу в классе команд?

- Я так не думаю, - передает слова Вудкрофта корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Динамо» со счетом 5:1. В составе армейцев по шайбе забросили Александр Хохлачев, Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Евгений Дадонов и Илья Каблуков. У минчан отличились Никита Устиненко и Илья Шинкевич.

Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 13 октября против рижского «Динамо». Минчане 13 октября сыграют в Москве с ЦСКА.

После 20 матчей СКА с 48 очками возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ. «Динамо» с 32 очками после 16 игр опустилось на пятую строчку в Западной конференции.