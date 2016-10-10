Крэйг Вудкрофт: Не думаю, что счет отражает разницу в классе между СКА и минским «Динамо»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:6).
- Знали, что СКА - тяжеловес, что в матче с такой командой вообще нельзя ошибаться. Игра против СКА именно это и доказала. Мы получили урок, будем учиться на этом матче - это все, что нам остается.
- Отражает ли счет матча разницу в классе команд?
- Я так не думаю, - передает слова Вудкрофта корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним,
СКА победил «Динамо» со счетом 5:1. В составе армейцев по шайбе забросили Александр Хохлачев, Вячеслав Войнов, Никита Гусев,
Евгений Дадонов и Илья Каблуков. У минчан отличились
Никита Устиненко и Илья Шинкевич.
Следующий матч команда Знарка проведет в
Петербурге 13 октября против рижского «Динамо». Минчане 13 октября сыграют в
Москве с ЦСКА.
После 20 матчей СКА с 48 очками возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ. «Динамо» с 32 очками после 16 игр опустилось на пятую строчку в Западной конференции.
Матч
СКА - Динамо Мн - 6:2 (4:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Хохлачёв (Белов, Дергачёв), 2:44 (1:0). Войнов (Ковальчук), 8:54 (2:0 - бол.). Гусев (Шипачёв, Хафизуллин), 12:28 (3:0 - бол.). Дадонов (Гусев, Чудинов), 19:17 (4:0). Каблуков (Рыков), 24:10 (5:0). Устиненко (Комаров, Дрозд), 26:03 (5:1). Шинкевич (Степанов, Кулаков), 58:13 (5:2). Шипачёв 59:49 (6:2).
Место и дата
10 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция