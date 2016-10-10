СКА обыграл минское «Динамо», сухая серия Шестеркина прервалась
В матче регулярного чемпионата
КХЛ СКА дома разгромил минское «Динамо» со счетом 6:2.
В составе армейцев по шайбе забросили Александр Хохлачев, Вячеслав Войнов, Никита Гусев,
Евгений Дадонов, Илья Каблуков и Вадим Шипачев, у минчан отличились
Никита Устиненко и Илья Шинкевич. Сухая серия Игоря
Шестеркина продлилась 271 минуту.
Напомним, следующий матч СКА проведет в
Петербурге 13 октября против рижского «Динамо», белорусский клуб в этот же день сыграет в
Москве с ЦСКА.
После 20 матчей СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 48 очками, «Динамо» с 32 очками после 16 игр опустилось на пятую строчку.
Матч
СКА - Динамо Мн - 6:2 (4:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Хохлачёв (Белов, Дергачёв), 2:44 (1:0). Войнов (Ковальчук), 8:54 (2:0 - бол.). Гусев (Шипачёв, Хафизуллин), 12:28 (3:0 - бол.). Дадонов (Гусев, Чудинов), 19:17 (4:0). Каблуков (Рыков), 24:10 (5:0). Устиненко (Комаров, Дрозд), 26:03 (5:1). Шинкевич (Степанов, Кулаков), 58:13 (5:2). Шипачёв 59:49 (6:2).
Место и дата
10 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция