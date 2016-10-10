СКА обыграл минское «Динамо», сухая серия Шестеркина прервалась

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома разгромил минское «Динамо» со счетом 6:2.

В составе армейцев по шайбе забросили Александр Хохлачев, Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Илья Каблуков и Вадим Шипачев, у минчан отличились Никита Устиненко и Илья Шинкевич. Сухая серия Игоря Шестеркина продлилась 271 минуту.

Напомним, следующий матч СКА проведет в Петербурге 13 октября против рижского «Динамо», белорусский клуб в этот же день сыграет в Москве с ЦСКА.

После 20 матчей СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 48 очками, «Динамо» с 32 очками после 16 игр опустилось на пятую строчку.