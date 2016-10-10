Андрей Тихонов: Наш футбол катится вниз вместе с судейством

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал ситуацию с судейством в российском футболе.

- Наш футбол катится вниз. Вместе с судейством туда и катимся. Мы ведь все за честный футбол? Сколько в начале 1990-х и в начале 2000-х было продажных игр? Когда собирались 3-4 команды и гоняли между собой 3:3, расписывали. Все об этом знали, но смешно становилось, когда люди делали вид, что не видят этого. Сейчас игры честные, но есть судейские моменты, которые явно видны, - цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, что 45-летний Тихонов возглавил «Енисей» в 2016 году. С 2011 по 2012 и с 2013 по 2014 работал тренером в московском «Спартаке».