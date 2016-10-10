Олег Знарок: Меня не волнуют рекорды. Мне важно, чтобы Шестеркин просто стоял в рамке
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).
- Мы неплохо сыграли первый период. Наконец-то забросили несколько шайб в большинстве. До конца радоваться пока нечему - нам предстоит много работы. А так, всех с победой.
- Отражает ли счет разницу команд в классе?
- Думаю, да.
- В третьем периоде СКА успокоился. С чем это связано?
- Мы не имеем права так играть третий период. Но счет говорит сам себя, как бы мы ни подгоняли ребят. Перестроиться очень трудно - мы попали под такую тягомотину, которую навязывало «Динамо».
- Шестеркин мог установить рекорд...
- Меня не волнуют эти рекорды. Мне надо, чтобы он стоял в рамке - вот и все.
- Видели ли вы уже Патрика Херсли в деле, и когда мы увидим его на льду? Егор Рыков получил неприятное повреждение.
- С Рыковым все в порядке. Херсли я вижу каждый день. Вы думаете, я на тренировки не прихожу что ли? Прихожу. Нам надо подтянуть физическую форму его, потому что он долго не играл. Возможно, мы уже в ближайшую поездку его с собой возьмем, - передает слова Знарка корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним,
СКА победил «Динамо» со счетом 5:1. В составе армейцев по шайбе забросили Александр Хохлачев, Вячеслав Войнов, Никита Гусев,
Евгений Дадонов и Илья Каблуков. У минчан отличились
Никита Устиненко и Илья Шинкевич.
Следующий матч команда Знарка проведет в
Петербурге 13 октября против рижского «Динамо». Минчане 13 октября сыграют в
Москве с ЦСКА.
После 20 матчей СКА с 48 очками возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ. «Динамо» с 32 очками после 16 игр опустилось на пятую строчку в Западной конференции.
Матч
СКА - Динамо Мн - 6:2 (4:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Хохлачёв (Белов, Дергачёв), 2:44 (1:0). Войнов (Ковальчук), 8:54 (2:0 - бол.). Гусев (Шипачёв, Хафизуллин), 12:28 (3:0 - бол.). Дадонов (Гусев, Чудинов), 19:17 (4:0). Каблуков (Рыков), 24:10 (5:0). Устиненко (Комаров, Дрозд), 26:03 (5:1). Шинкевич (Степанов, Кулаков), 58:13 (5:2). Шипачёв 59:49 (6:2).
Место и дата
10 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция