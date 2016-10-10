Олег Знарок: Меня не волнуют рекорды. Мне важно, чтобы Шестеркин просто стоял в рамке

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).

- Мы неплохо сыграли первый период. Наконец-то забросили несколько шайб в большинстве. До конца радоваться пока нечему - нам предстоит много работы. А так, всех с победой.

- Отражает ли счет разницу команд в классе?

- Думаю, да.

- В третьем периоде СКА успокоился. С чем это связано?

- Мы не имеем права так играть третий период. Но счет говорит сам себя, как бы мы ни подгоняли ребят. Перестроиться очень трудно - мы попали под такую тягомотину, которую навязывало «Динамо».

- Шестеркин мог установить рекорд...

- Меня не волнуют эти рекорды. Мне надо, чтобы он стоял в рамке - вот и все.

- Видели ли вы уже Патрика Херсли в деле, и когда мы увидим его на льду? Егор Рыков получил неприятное повреждение.

- С Рыковым все в порядке. Херсли я вижу каждый день. Вы думаете, я на тренировки не прихожу что ли? Прихожу. Нам надо подтянуть физическую форму его, потому что он долго не играл. Возможно, мы уже в ближайшую поездку его с собой возьмем, - передает слова Знарка корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Динамо» со счетом 5:1. В составе армейцев по шайбе забросили Александр Хохлачев, Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Евгений Дадонов и Илья Каблуков. У минчан отличились Никита Устиненко и Илья Шинкевич.

Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 13 октября против рижского «Динамо». Минчане 13 октября сыграют в Москве с ЦСКА.

После 20 матчей СКА с 48 очками возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ. «Динамо» с 32 очками после 16 игр опустилось на пятую строчку в Западной конференции.