Игорь Шестеркин: Я рад, что моя сухая серия закончилась

Вратарь СКА Игорь Шестеркин поделился мнением о победе над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).

- Я даже рад, что эта серия закончилась. Важнее то, что мы победили минское «Динамо».

- Вы знаете, в какой последовательности будете чередоваться с Микко Коскиненым в основном составе?



- Нам тренерский штаб за день до игры сообщает, кто будет играть. И мы готовимся по своей программе, - передает слова Шестеркина корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Динамо» со счетом 6:2. В составе армейцев по шайбе забросили Александр Хохлачев, Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Илья Каблуков и Вадим Шипачев. У минчан отличились Никита Устиненко и Илья Шинкевич.

Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 13 октября против рижского «Динамо». Минчане 13 октября сыграют в Москве с ЦСКА.

После 20 матчей СКА с 48 очками возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ. «Динамо» с 32 очками после 16 игр опустилось на пятую строчку в Западной конференции.