Игорь Шестеркин: Я рад, что моя сухая серия закончилась
Вратарь СКА Игорь Шестеркин поделился мнением о победе над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).
- Я даже рад, что эта серия закончилась. Важнее то, что мы победили минское «Динамо».
- Вы знаете, в какой последовательности будете чередоваться с Микко Коскиненым в основном составе?
- Нам тренерский штаб за день до игры сообщает, кто будет играть. И мы готовимся по своей программе, - передает слова Шестеркина корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним,
СКА победил «Динамо» со счетом 6:2. В составе армейцев по шайбе забросили Александр Хохлачев, Вячеслав Войнов, Никита Гусев,
Евгений Дадонов, Илья Каблуков и Вадим Шипачев. У минчан отличились
Никита Устиненко и Илья Шинкевич.
Следующий матч команда Знарка проведет в
Петербурге 13 октября против рижского «Динамо». Минчане 13 октября сыграют в
Москве с ЦСКА.
После 20 матчей СКА с 48 очками возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ. «Динамо» с 32 очками после 16 игр опустилось на пятую строчку в Западной конференции.
Матч
СКА - Динамо Мн - 6:2 (4:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Хохлачёв (Белов, Дергачёв), 2:44 (1:0). Войнов (Ковальчук), 8:54 (2:0 - бол.). Гусев (Шипачёв, Хафизуллин), 12:28 (3:0 - бол.). Дадонов (Гусев, Чудинов), 19:17 (4:0). Каблуков (Рыков), 24:10 (5:0). Устиненко (Комаров, Дрозд), 26:03 (5:1). Шинкевич (Степанов, Кулаков), 58:13 (5:2). Шипачёв 59:49 (6:2).
Место и дата
10 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция