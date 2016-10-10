Александр Хохлачев: Была установка сильно начать матч против минского «Динамо»

Нападающий СКА Александр Хохлачев поделился мнением о победе над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).

- Вы так радовались после гола. Это же не первая ваша шайба в СКА - откуда столько эмоций?

- Была установка хорошо начать, это получилось. А вообще, радоваться всем голам нужно. В конце старались не заигрываться в атаке, не получить в контратаке.

- Александр Дергачев рассказал, что вы с ним перед матчем договаривались разыграть такую комбинацию. Это правда?

- Мы сделали свой закат, Дергачев здорово отдал мне на дальнюю. Мы знали, что Минск - хорошая команда, поэтому мы и собирались сильно начать. Чтобы сразу показать, кто в доме хозяин, передает слова Хохлачева корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Динамо» со счетом 6:2. В составе армейцев по шайбе забросили Александр Хохлачев, Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Илья Каблуков и Вадим Шипачев. У минчан отличились Никита Устиненко и Илья Шинкевич.

Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 13 октября против рижского «Динамо». Минчане 13 октября сыграют в Москве с ЦСКА.

После 20 матчей СКА с 48 очками возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ. «Динамо» с 32 очками после 16 игр опустилось на пятую строчку в Западной конференции.