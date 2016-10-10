Александр Хохлачев: Была установка сильно начать матч против минского «Динамо»
Нападающий СКА Александр Хохлачев поделился мнением о победе над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).
- Вы так радовались после гола. Это же не первая ваша шайба в СКА - откуда столько эмоций?
- Была установка хорошо начать, это получилось. А вообще, радоваться всем голам нужно. В конце старались не заигрываться в атаке, не получить в контратаке.
- Александр Дергачев рассказал, что вы с ним перед матчем договаривались разыграть такую комбинацию. Это правда?
- Мы сделали свой закат, Дергачев здорово отдал мне на дальнюю. Мы знали, что Минск - хорошая команда, поэтому мы и собирались сильно начать. Чтобы сразу показать, кто в доме хозяин, передает слова Хохлачева корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА победил «Динамо» со счетом 6:2. В составе армейцев по шайбе забросили Александр Хохлачев, Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Илья Каблуков и Вадим Шипачев. У минчан отличились Никита Устиненко и Илья Шинкевич.
Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 13 октября против рижского «Динамо». Минчане 13 октября сыграют в Москве с ЦСКА.
После 20 матчей СКА с 48 очками возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ. «Динамо» с 32 очками после 16 игр опустилось на пятую строчку в Западной конференции.
Матч
СКА - Динамо Мн - 6:2 (4:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Хохлачёв (Белов, Дергачёв), 2:44 (1:0). Войнов (Ковальчук), 8:54 (2:0 - бол.). Гусев (Шипачёв, Хафизуллин), 12:28 (3:0 - бол.). Дадонов (Гусев, Чудинов), 19:17 (4:0). Каблуков (Рыков), 24:10 (5:0). Устиненко (Комаров, Дрозд), 26:03 (5:1). Шинкевич (Степанов, Кулаков), 58:13 (5:2). Шипачёв 59:49 (6:2).
Место и дата
10 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция