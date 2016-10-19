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Мутко покинул пост министра спорта, но стал вице-премьером

Евгений Зуенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Виталий Мутко
Виталий МуткоИсточник: Sovsport.ru

Виталий Мутко освобожден от поста министра спорта.

Сегодня объявлено, что Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением председателя правительства Дмитрия Медведева освободить Виталия Мутко от занимаемой должности министра спорта.

Одновременно объявлено о назначении Виталия Мутко вице-премьером Правительства России. В этом качестве он будет курировать государственную политику в области спорта, туризма и молодежной политики и сможет уделять больше внимания  работе в Оргкомитете чемпионата мира по футболу-2018. Кроме того, Виталий Мутко остается президентом Российского футбольного союза (РФС).

Виталий Мутко с мая 2008 года занимал пост министра спорта (до 2012 – министр спорта, туризма и молодежной политики). В его ведении было проведение государственной политики в спорте, в том числе – подготовка российских спортсменов к Олимпийским играм в Ванкувере (2010), Лондоне (2012), Сочи (2014) и Рио-де-Жанейро (2016). После успешного проведения Олимпийских игр в Сочи он был награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Его деятельность на посту министра подверглась критике в ходе допингового скандала, связанного с обвинениями в создании государственной системы поддержки допинга в России. Сам Виталий Мутко был лишен аккредитации МОК на Игры в Рио, а часть российских спортсменов (в том числе, сборные по легкой и тяжелой атлетике в полном составе) не была допущена к соревнованиям.

В сентябре накануне очередных выборов президента РФС Виталий Мутко заявил, что глава этой организации должен быть освобожден от всех прочих обязанностей, чтобы полностью сосредоточиться на развитии отечественного футбола и подготовке к чемпионату мира-2018.

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