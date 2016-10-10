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Александр Дергачев: Хотели хорошо начать матч против минского «Динамо» и показать, кто в доме хозяин!

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Форвард СКА Александр Дергачев поделился мнением о победе над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).

- Начали хорошо. Хотели сразу показать кто в доме хозяин. Потом немного расслабились, перестали выполнять установку тренера - получили голы.

- Первый гол, в котором вы отдали результативную передачу - домашняя заготовка?
- У нас есть некоторые раскаты, да. Просто перед сменой с Хохлачевым стояли и между собой с юмором говорили, что давай сразу гол воткнем. Так удачно и получилось - выбежали и сразу забили.

- В чем секрет последних результатов команды?
- Играем по установке тренера, все прекрасно понимают, что каждая игра важна и к ним надо готовиться.

- Обидно, что серия Игоря Шестеркина прервалась?
- Конечно обидно. Думаю, она его немного поддавливала, но он все равно очень здорово играл, практически во всех матчах был лучшим игроком, вел команду за собой. Игорь - молодец.

- В этом матче наконец-то реализовали большинство.
- Каждый день ребята работают на тренировках над большинством, делают какие-то изменения. Как видите, это получилось.

- Набрали первое очко в сезоне, когда ждать первую шайбу?
- Надеюсь, скоро, потому что психологически немного тяжело. Надеюсь, забью и отпустит, передает слова Дергачева корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Динамо» со счетом 5:1. В составе армейцев по шайбе забросили Александр Хохлачев, Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Евгений Дадонов и Илья Каблуков. У минчан отличились Никита Устиненко и Илья Шинкевич.

Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 13 октября против рижского «Динамо». Минчане 13 октября сыграют в Москве с ЦСКА.

После 20 матчей СКА с 48 очками возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ. «Динамо» с 32 очками после 16 игр опустилось на пятую строчку в Западной конференции. 

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