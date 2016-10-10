Московское «Динамо» разгромило «Медвешчак»
Хоккеисты московского «Динамо» разгромили на своей площадке хорватский «Медвешчак» со счетом 5:1.
Заброшенными шайбами в составе бело-голубых отметились Даниил Тарасов, Андрей Миронов, Семен Кокуев, Александр Кузнецов, Мартиньш Карсумс. Единственный точный бросок у гостей на счету Франсиса Паре.
В следующей игре 12 октября «Динамо» на домашнем льду примет братиславский «Слован». «Медвешчак» в тот же день отправится в Подольск, где встретится с «Витязем».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо - Медвешчак - 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Голы:
Карсумс (Карпов), 6:52 (1:0). Кузнецов (Хиетанен, Кокарев), 19:25 (2:0). Кокарев (Цветков), 20:41 (3:0). Паре (Глумак, Парлетт), 33:08 (3:1). Миронов (Кокарев, Игумнов), 38:21 (4:1). Тарасов (Фёдоров), 48:26 (5:1).
Место и дата
10 октября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция