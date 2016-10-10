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Голландия - Франция. Промес покинул поле из-за травмы

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В матче 3-го тура отборочного раунда чемпионата мира Голландия - Франция полузащитник «Спартака» Квинси Промес получил травму и покинул поле.

На 14-й минуте встречи Промес после борьбы с полузащитником сборной Франции Блезом Матюиди упал на газон, а подняться смог только при помощи врачей.

Вместо полузащитника красно-белых на поле появился нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай.

Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию этой встречи.

Матч

Голландия - Франция - 0:1 (0:1)

2-й тайм

Голы

Погба 31 (0:1).

Состав

Голландия: Стекеленбург, Блинд Д., ван Дейк, Брума, Вейналдум (Дост, 62), Классен, Карсдорп, Строотман, Промес (Депай, 16), Прюппер, Янссен

Франция: Льорис, Сидибе, Косьельни, Варан, Курзава, Пайе (Марсьяль, 67), Погба, Матюиди, Сиссоко, Гамейро (Жиньяк, 80), Гризманн

Предупреждения:

Прюппер, 70; Строотман, 78 - Погба, 78

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

10 октября 21:45, Амстердам Арена, Текстовая трансляция

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