Голландия - Франция. Промес покинул поле из-за травмы
В матче 3-го тура отборочного раунда чемпионата
мира Голландия - Франция полузащитник «Спартака» Квинси Промес получил травму и
покинул поле.
На 14-й минуте встречи Промес после борьбы с
полузащитником сборной Франции Блезом Матюиди упал на газон, а подняться смог только
при помощи врачей.
Вместо полузащитника красно-белых на поле появился
нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай.
Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию этой встречи.
Матч
Голландия - Франция - 0:1 (0:1)2-й тайм
Голы
Погба 31 (0:1).
Состав
Голландия: Стекеленбург, Блинд Д., ван Дейк, Брума, Вейналдум (Дост, 62), Классен, Карсдорп, Строотман, Промес (Депай, 16), Прюппер, Янссен
Франция: Льорис, Сидибе, Косьельни, Варан, Курзава, Пайе (Марсьяль, 67), Погба, Матюиди, Сиссоко, Гамейро (Жиньяк, 80), Гризманн
Предупреждения:
Прюппер, 70; Строотман, 78 - Погба, 78
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
10 октября 21:45, Амстердам Арена, Текстовая трансляция