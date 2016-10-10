Вице-губернатор Петербурга будет работать на строящемся стадионе

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин временно будет работать на стадионе на Крестовском острове, а не в Смольном.

– Работаем на стадионе, все совещания проходят отсюда, при необходимости по видеосвязи. На строительной площадке организовано общее рабочее пространство на четырнадцатой отметке. Игорь Албин будет работать на стадионе вплоть до начала его эксплуатации, – сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аппарат вице-губернатора.

Напомним, арена на Крестовском острове строится с 2007 года на месте стадиона имени Кирова. Строительные работы должны завершиться в декабре 2016 года. Арена примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Стоимость строительства за девять лет выросла с 6,7 до 39 миллиардов рублей.

10 августа компания «Метрострой» официально стала новым генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове, сменив «Инжтрансстрой-СПб».

В августе руководство города и ФК «Зенит» подписали меморандум о последующей передаче стадиона в управление клубу. Планируется, что сине-бело-голубые проведут первый матч на арене в апреле 2017 года.