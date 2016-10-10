Горди Дуайер: Защитники «Динамо» здорово подключаются к атаке
Главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» - 1:5.
- Хоккей – это игра ошибок, и динамовцы использовали наши промахи, - сказал Горди Дуайер после матча. – соперник использовал свои шансы. У нас тоже были хорошие моменты в атаке, но оборона москвичей оказалась лучше. У «Динамо» защитники вообще очень хорошо работают, здорово подключаются к атаке.
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