Горди Дуайер: Защитники «Динамо» здорово подключаются к атаке

Олег Знарок: Меня не волнуют рекорды. Мне важно, чтобы Шестеркин просто стоял в рамке

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).