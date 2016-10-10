Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  СКА6 : 2Динамо Минск
Футбол  Белоруссия1 : 1Люксембург
Футбол  Швеция3 : 0Болгария
Хоккей  Локомотив2 : 3 ОТСлован
Футбол  Голландия0 : 1Франция
Футбол  Гибралтар0 : 6Бельгия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Горди Дуайер: Защитники «Динамо» здорово подключаются к атаке

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» - 1:5.

- Хоккей – это игра ошибок, и динамовцы использовали наши промахи, - сказал Горди Дуайер после матча. – соперник использовал свои шансы. У нас тоже были хорошие моменты в атаке, но оборона москвичей оказалась лучше. У «Динамо» защитники вообще очень хорошо работают, здорово подключаются к атаке.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Миронов: После приема Ларкина я завелсяЗащитник «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал победу над «Медвешчаком» - 5:1.Александр Кузнецов: Я вообще не понимал, чего Жиру от меня хочет. Оказалось – дратьсяНападающий «Динамо» Александр Кузнецов – о победе над «Медвешчаком» - 5:1 и своей драке с Александром Жиру.Сергей Орешкин: Миронов доказал, что достоин быть капитаномГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу своей команды в матче с «Медвешчаком» - 5:1.Олег Знарок: Меня не волнуют рекорды. Мне важно, чтобы Шестеркин просто стоял в рамкеГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).Крэйг Вудкрофт: Не думаю, что счет отражает разницу в классе между СКА и минским «Динамо»Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:6).Московское «Динамо» разгромило «Медвешчак»Хоккеисты московского «Динамо» разгромили на своей площадке «Медвешчак» со счетом 5:1.Александр Дергачев: Хотели хорошо начать матч против минского «Динамо» и показать, кто в доме хозяин!Форвард СКА Александр Дергачев поделился мнением о победе над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).Клюшечками бяг-бяг-бяг-бяг… Как Андрей Миронов привел «Динамо» к победеКлюшечками бяг-бяг-бяг-бяг… Как Андрей Миронов привел «Динамо» к победеВ понедельник бело-голубых впервые вывел на лед 22-летний капитан Андрей Миронов. С юным вожаком москвичи разгромили «Медвешчак» - 5:1.Александр Хохлачев: Была установка сильно начать матч против минского «Динамо»Нападающий СКА Александр Хохлачев поделился мнением о победе над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).Игорь Шестеркин: Я рад, что моя сухая серия закончиласьВратарь СКА Игорь Шестеркин поделился мнением о победе над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).СКА обыграл минское «Динамо», сухая серия Шестеркина прерваласьВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома разгромил минское «Динамо» со счетом 6:2.«Металлург» разгромил «Автомобилист», забросив шесть безответных шайбХоккеисты «Металлурга» разгромили дома «Автомобилист» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Алексей Жамнов: У «Спартака» не было стабильностиАлексей Жамнов: У «Спартака» не было стабильностиГенеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал увольнение главного тренера команды Германа Титова.Борис Майоров: Первоначально в новый штаб «Спартака» должен был войти БраташДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о переменах на тренерском мостике «Спартака».Владимир Крикунов: Стоа – это Борис Михайлов в миниатюре, только в защите играет очень слабоЭкс-главный тренер сборной России Владимир Крикунов – о лучшем бомбардире «Спартака» Райане Стоа.Борис Майоров: Титова из «Спартака» убрали по делу. Но и Ярушкин – не вариантБорис Майоров: Титова из «Спартака» убрали по делу. Но и Ярушкин – не вариантДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – об отставке Германа Титова и кандидатах на пост главного тренера «Спартака».Герман Титов: Считаю, что мы двигались впередГерман Титов: Считаю, что мы двигались впередСразу после отставки уже бывший главный тренер «Спартака» прокомментировал свое увольнение.Алексей Ярушкин: Всегда хочется стать главным тренеромИсполняющий обязанности главного тренера ХК «Спартак» Алексей Ярушкин прокомментировал свое назначение на пост наставника красно-белых.«Динамо» обменяло Авцина в «Северсталь»Форвард «Динамо» Александр Авцин в результате обмена продолжит карьеру в «Северстали».Владимир Крикунов: Возглавить «Спартак»? Я готов! Желание и силы естьВладимир Крикунов: Возглавить «Спартак»? Я готов! Желание и силы естьЭкс-главный тренер сборной России Владимир Крикунов – о возможности возглавить «Спартак» и проблемах красно-белых.

Динамо
Динамокалендарьстатистика
Медвешчак
Медвешчаккалендарьстатистика
Горди Дуайер
Горди Дуайервсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение