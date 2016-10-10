Сергей Орешкин: Миронов доказал, что достоин быть капитаном
Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу своей команды в матче с «Медвешчаком» - 5:1.
- Любая игра складывается из нюансов, - напомнил Сергей Орешкин после победы. – Мы сегодня правильно выполнили рабочее задание, поэтому все более-менее и получилось. Ищем свою игру! Ту, что была у нас в конце прошлого сезона и в начале этого.
- Почему вы сегодня доверили звание капитана 22-летнему Андрею Миронову?
- А почему бы и не ему быть вожаком?
- У вас в составе есть более опытные игроки.
- Не считаю Андрея неопытным. Он давно в «Динамо». И своей работой доказывает, что он достоин звания капитана. Я им сегодня доволен.
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Матч
Динамо - Медвешчак - 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Голы:
Карсумс (Карпов), 6:52 (1:0). Кузнецов (Хиетанен, Кокарев), 19:25 (2:0). Кокарев (Цветков), 20:41 (3:0). Паре (Глумак, Парлетт), 33:08 (3:1). Миронов (Кокарев, Игумнов), 38:21 (4:1). Тарасов (Фёдоров), 48:26 (5:1).
Место и дата
10 октября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция