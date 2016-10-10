Сергей Орешкин: Миронов доказал, что достоин быть капитаном

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу своей команды в матче с «Медвешчаком» - 5:1.

- Любая игра складывается из нюансов, - напомнил Сергей Орешкин после победы. – Мы сегодня правильно выполнили рабочее задание, поэтому все более-менее и получилось. Ищем свою игру! Ту, что была у нас в конце прошлого сезона и в начале этого.

- Почему вы сегодня доверили звание капитана 22-летнему Андрею Миронову?

- А почему бы и не ему быть вожаком?

- У вас в составе есть более опытные игроки.

- Не считаю Андрея неопытным. Он давно в «Динамо». И своей работой доказывает, что он достоин звания капитана. Я им сегодня доволен.

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