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«Спартак» пожелал успехов Мовсисяну в новом клубе

Александр Семкив
Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Московский «Спартак» подтвердил переход Юрия Мовсисяна в клуб MLS «Реал Солт-Лейк».

«Спартак» благодарит Юру Мовсисяна за время, проведенное в нашей команде, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», - говорится на официальном сайте красно-белых.

Напомним, что в нынешнем сезоне Мовсисян провел на клубном уровне 24 матча и забил 9 голов в MLS. 

Нападающий дебютировал в составе москвичей в марте 2013 года. С тех пор он провел за клуб 66 матчей и забил 27 мячей.

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