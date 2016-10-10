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Гол Роналду помог сборной Португалии разгромить Фареры

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты сборной Португалии в матче 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира на выезде разгромили команду Фарерских островов со счетом 6:0.

Три мяча на свой счет записал нападающий Андре Силва. Он отличился на 12-й, 22-й и 37-й минутах. На 65-й минуте гол забил его соотечественник Криштиану Роналду, которому ассистировал Жоау Мариу. В компенсированное время матча отличился Жоау Моутинью. Еще один гол на счету Жоау Канселу.

Таким образом, Португалия поднялась на второе место в группе B c 6 очками. В активе Фарерских островов 4 очка и они делят третье место с венграми.

В следующем туре островитяне сыграют с Швейцарией, а Португалия – с Латвией. Матчи пройдут 13 ноября.

Матч

Фарерские острова - Португалия - 0:6 (0:3)

Голы

Силва А. 12 (0:1). Силва А. 22 (0:2). Силва А. 37 (0:3). Роналду 65 (0:4). Канселу 90 (0:5). Моутинью 90 (0:6).

Состав

Фарерские острова: Нильсен, Наттестад, Давидсен В., Хансен Б., Грегерсен (Давидсен Й., 72), Хендрикссон (Бартальстову, 79), Ханссон, Ватинхаммар, Серенсен (Йоэнсен, 66), Беньяминсен, Эдмундсон

Португалия: Патрисиу, Пепе, Фонте, Канселу, Антуньеш, Гомеш, Мариу (Моутинью, 81), Карвалью В., Куарежма (Мартинш, 67), Роналду, Силва А. (Эдер, 79)

Предупреждения:

Грегерсен, 59 - Фонте, 39; Пепе, 60

Судья:

Гедиминас Мажейка (Литва)

Место и дата

10 октября 21:45, Торсволлур, Онлайн-трансляция

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