Гол Роналду помог сборной Португалии разгромить Фареры

Футболисты сборной Португалии в матче 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира на выезде разгромили команду Фарерских островов со счетом 6:0.

Три мяча на свой счет записал нападающий Андре Силва. Он отличился на 12-й, 22-й и 37-й минутах. На 65-й минуте гол забил его соотечественник Криштиану Роналду, которому ассистировал Жоау Мариу. В компенсированное время матча отличился Жоау Моутинью. Еще один гол на счету Жоау Канселу.

Таким образом, Португалия поднялась на второе место в группе B c 6 очками. В активе Фарерских островов 4 очка и они делят третье место с венграми.

В следующем туре островитяне сыграют с Швейцарией, а Португалия – с Латвией. Матчи пройдут 13 ноября.